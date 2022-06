Paolo Banchero, el nº1 sorpresa del Draft de la NBA: un traje a lo Prince y el sueño de jugar con Italia

Los Orlando Magic dieron la espalda a todos los analistas y los pronósticos sobre el Draft de la NBA. La franquicia de Florida tenía el pick número 1, que apuntaba a ser Jabari Smith (Auburn). El elegido por sorpresa fue Paolo Banchero, de la Universidad de Duke.

El alero estadounidense, de raíces italianas, fue la elección de los Magic. Le dio suerte su llamativo traje morado de Dolce & Gabbana, que parecía homenajear al legendario artista Prince. Banchero aterriza en la NBA con 17,2 puntos, 7,8 rebotes y 3,2 asistencias de media por encuentro en su única temporada en el baloncesto universitario.

En la segunda posición, tal y como se preveía, los Oklahoma City Thunder escogieron al pívot Chet Holmgren (Gonzaga) y al tercer puesto cayó Jabari Smith, que fue seleccionado por los Houston Rockets.

Alero, 19 años

De 19 años, nacido en Seattle (EE.UU.) y con raíces italianas, Banchero acaparó la atención en el sorteo celebrado en el Barclays Center de Nueva York (EE.UU.) y que tuvo lugar solo una semana después de que los Golden State Warriors se proclamaran campeones de la temporada 2021/2022. La NBA no descansa y ya mira al futuro en busca de sus nuevas estrellas.

Banchero es un potente y atlético alero, aterriza en la NBA con el siempre prestigioso sello de Duke: "No sé qué decir. No puedo creer lo que acaba de suceder, honestamente (...). Esto es increíble. No puedo hablar", dijo Banchero a la retransmisión estadounidense nada más escuchar su nombre.

Raíces italianas

Su nombre completo es Paolo Napoleón James Banchero, dejando entrever en él sus raíces italianas por el origen de su padre. Su madre, como él, es estadounidense. Italia ya le ha llamado a filas para defender los colores de su selección y él parece tener claro que quiere hacerlo.

"Quiero agradecer a la afición italiana, sentí su amor y apoyo durante toda la temporada. Repito que jugaré en la selección, no este verano sino el que viene. ¿Una promesa? Claro, tranquilo", dijo a La Gazzetta dello Sport tras la ceremonia del Draft.

Banchero recibió un mensaje de felicitación del legendario entrenador Mike Krzyzewski, a cuyas órdenes en Duke jugó la Final Four de la NCAA este año antes de que el técnico se retirara. Conocido como Coach K, Krzyzewski elogió a Banchero y aseguró que es "el jugador más versátil del draft". "Eres un ganador", afirmó.

Unos Magic a futuro

Banchero, que en el baloncesto de instituto se hizo una estrella en O'Dea High School. desembarcará en unos Magic con mucho talento joven (Cole Anthony, Franz Wagner, Jalen Suggs, etc.) pero que el curso pasado fueron el peor equipo de la Conferencia Este (22-60).

Esa temporada no fue una excepción ya que los Magic no se han clasificado en los dos últimos años para los playoffs, solo han jugado las eliminatorias en dos ocasiones en la última década y no han superado la primera ronda desde la temporada 2009-2010.

Banchero es el cuarto número uno para los Magic en su historia tras Shaquille O' Neal (1992), Chris Webber (1993, pero fue traspasado a los Golden State Warriors) y Dwight Howard (2004).

Además, su universidad, Duke, se convirtió en la que más números uno del draft tiene al unir el nombre de Banchero a los de Elton Brand (1999), Kyrie Irving (2011) y Zion Williamson (2019).

