Críticas a LeBron James en la NBA por su postura con la vacuna: "Me decepcionó, es ridículo"

La NBA todavía no ha llegado al 100% en la vacunación de sus jugadores y sigue habiendo polémica por los que no lo hacen y aquellos que, aunque sí se han inoculado, no mandan mensajes para fomentar que todos se inmunicen en un momento tan imporante. LeBron James está en el grupo de estos últimos.

El 'Rey' de la NBA y de Los Angeles Lakers es el gran rostro de la liga y muchos esperaban de él que diera un paso al frente para que todos se vacunaran. Pero LeBron, lejos de alzar la voz en contra de los que se negaron a recibir la vacuna, tomó una postura que algunos están criticando.

"Yo era muy escéptico (sobre la vacuna), pero hice mi investigación. Me pareció que era lo mejor no solo para mí sino para mi familia y para mis amigos, y por eso decidí hacerlo", dijo hace unos días durante el Media Day de la NBA.

Pero LeBron reivindicó que la decisión sobre la vacuna pertenece a cada uno: "Estamos hablando de cuerpos individuales. No estamos hablando de algo político o de racismo o de brutalidad policial. No creo que deba involucrarme personalmente en lo que otras personas hacen por sus cuerpos y sus medios de vida. Sé lo que hice por mí y por mi familia... Pero en cuanto a hablar por todos y sus individualidades y cosas que quieren hacer, ese no es mi trabajo", dijo.

Kanter explota

Y las respuestas a LeBron no se han hecho esperar. El más duro ha sido el siempre polémico Enes Kanter, de los Boston Celtics, que se ha mostrado de forma contundente con los antivacunas y el mensaje de la estrella de los Lakers:

"Me decepcionó enormemente. Es ridículo. Obviamente LeBron es una de las caras de la liga y debería ser el primero en salir al paso de las dudas y decir que se ha puesto la vacuna y anima al resto de sus compañeros y la comunidad en general a hacer lo mismo", ha dicho el jugador turco.

