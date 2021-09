Wilt Chamberlain, acusado de agresión sexual por una actriz: "Me convencí de que yo era la mala"

En el Olimpo de la NBA, uno de los mayores mitos es Wilt Chamberlain (Filadelfia, Estados Unidos; 1936 - Bel Air, Estados Unidos; 1999). Fue la estrella de la liga en los años 60 e inicios de los 70, acumulando tantos récords que es el jugador que más posee de toda la historia. Ahora su legado se ve amenazado por una acusación de agresión sexual por parte de la actriz Cassandra Peterson.

Peterson se convirtió en los 80 en un mito de la cultura estadounidense al encarnar el papel de Elvira en Mistress of the Dark. Antes de eso conoció a Chamberlain, quien siempre ha presumido de haber estado "con más de 20.000 mujeres". Ahora las acusaciones salen a la luz a raíz de una conversación de la actriz con People tras la publicación de sus memorias.

La agresión tuvo lugar en la mansión del jugador en Bel Air. Chamberlain organizó una fiesta a la que fue invitada Peterson: "No dije nada durante toda mi vida porque además era un amigo", cuenta sobre el incidente con la leyenda de la NBA que marcó 100 puntos en un partido.

Elvira: Mistress of the Dark

Así relata Peterson en el libro la supuesta agresión sexual de Chamberlain: "¿Por qué no traté de gritar, contraatacar o escapar? Cuando un hombre de dos metros y medio y 120 kilos te envuelve la mano alrededor del cuello, realmente no hay mucho que puedas hacer". Nunca denunció por lo que representaba la figura del jugador de la NBA: "¿Debería haberlo denunciado a la policía? ¿Estás bromeando? ¿Qué posibilidades crees que tendría una corista sin trabajo contra una superestrella del deporte?".

Su silencio hasta ahora

Durante años, Peterson convivió en soledad con aquello: "Así me convencí a mí misma de que era una muy mala persona por permitir que eso sucediera". Pero todo cambió un día: "Cuando surgió todo el movimiento 'Me too', comencé a pensar: 'Espera un minuto. No hice nada malo. Hiciste algo mal. Hiciste algo muy mal'", señala la actriz.

