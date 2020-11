6 de 10

Rafa Nadal fue el último invitado a Mi casa es la tuya de Bertín Osborne y confesó su crisis en 2019:

"Me dio un bajón y estuve pensando en no jugar durante cinco meses. Es que había tenido muchas lesiones en 2018 y el 2019 había empezado igual. Un día llevaba cinco minutos entrenando con Carlos en Manacor y le dije 'hasta aquí'. Nos fuimos a andar a las montañas. Mi equipo me ayudó a tomar la decisión difícil de pelear. Meses después ganaba Roland Garros, US Open y terminaba como número uno".