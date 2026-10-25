Los de Pedro Martínez anotaron 24 canastas de tres y siguen cogiendo ritmo con ocho victorias consecutivas en todas las competiciones.

El Real Madrid arrolla a un inofensivo Lleida con un nuevo récord de triples y mantiene su invicto en la Liga Endesa

El Real Madrid sigue intratable. El conjunto blanco sumó una nueva victoria ante el Lleida (86-122) en la Liga Endesa, manteniendo un inicio de temporada perfecto que asusta a sus rivales.

Con este triunfo, ya son cinco de cinco en el campeonato doméstico, una auténtica declaración de intenciones que confirma el momento dulce que atraviesa la plantilla. La maquinaria está perfectamente engrasada y parece no tener freno en este arranque de curso.

La víctima en esta ocasión fue el cuadro catalán, que poco pudo hacer ante el vendaval madridista. Desde los primeros compases, el equipo impuso su ritmo, construyendo una ventaja que se fue ampliando con el paso de los minutos sin dar opción a la sorpresa.

Fue una victoria con holgura, cimentada en una defensa sólida y un ataque fluido que desarticuló cualquier intento de rebelión por parte del conjunto catalán, permitiendo al Madrid gestionar el tramo final con total tranquilidad.

Nick Smith, durante el partido contra el Lleida. EFE

En el plano individual, los focos apuntaron directamente a un nombre: Luwawu-Cabarrot. El jugador firmó una actuación estelar, asumiendo los galones y liderando al equipo con una autoridad incontestable sobre el parqué yéndose hasta los 31 puntos.

Con este resultado, los de Pedro Martínez encadenan su octava victoria consecutiva sumando todas las competiciones. Una racha inmaculada que refuerza la confianza del vestuario y consolida el proyecto en este primer tramo de la temporada.

El equipo transmite una sensación de superioridad y aplomo que invita al optimismo, dejando claro que han encontrado la velocidad de crucero ideal para afrontar los próximos y exigentes retos del calendario.

Sin miramientos

El Real Madrid impuso su ley desde el salto inicial. Con una salida en tromba y un parcial de 0-8, los blancos marcaron el territorio rápidamente. Aunque el equipo local intentó responder con rapidez, el dominio visitante bajo los aros aseguró una cómoda renta madrileña al cierre del primer cuarto (21-31).

La mejor versión del Lleida llegó en el segundo periodo. Empujados por el empuje del Barris Nord, los ilerdenses ajustaron el encuentro hasta colocarse a un solo triple de distancia (33-36).

Sin embargo, la reacción de los de Pedro Martínez fue letal. Luwawu-Cabarrot castigó desde el perímetro para encender la mecha de un demoledor parcial de 0-18 que rompió el choque, dejando el luminoso en 40-54 al descanso tras un último esfuerzo catalán.

Andrés Feliz realiza una bandeja contra el Lleida. EFE

Tras la reanudación, los locales tiraron de orgullo para volver a amenazar la barrera de los diez puntos (56-65). Fue un espejismo. El Madrid volvió a pisar el acelerador, sofocó el conato de remontada con una defensa asfixiante y sentenció el duelo antes de entrar al tramo decisivo (63-81).

Los diez minutos finales fueron un monólogo visitante ante un rival sin fuerzas. Con el triunfo en el bolsillo, el ritmo bajó y hubo espacio para las rotaciones, incluyendo los minutos del joven canterano local Pau Torrens.

El broche de oro lo puso Maledon, quien sobre la bocina clavó un triple para sellar el definitivo 86-122, firmando así la máxima anotación histórica de la ACB.