Aday Mara machaca el aro en uno de los partidos de pretemporada con Oklahoma. REUTERS

Dos partidos casi perfectos para descubrir a Aday Mara: el comienzo de un camino para hacerse un sitio en la NBA

Es tan sólo pretemporada, pero puede que se trate apenas de un aperitivo de lo que puede ofrecer Aday Mara en la nueva temporada de la NBA.

Un nuevo español amenaza con dejar su sello propio en la mejor liga del mundo. El maño ya hizo historia hace unos meses al convertirse en el primer jugador nacional en conquistar el título de la NCAA, la liga universitaria, y sus actuaciones le sirvieron para ser el número 12 en el draft de la NBA.

Los Oklahoma City Thunder le dieron cobijo y con ellos vivirá su primera experiencia en la élite más absoluta de este deporte. De hecho, ya lo está haciendo.

ADAY MARA: IMPACT ON BOTH ENDS. JDub’s reaction after the impressive sequence says it all 😂 https://t.co/3cVQiBnZAY — NBA (@NBA) October 7, 2026

Después de lo visto en los dos primeros encuentros amistosos de pretemporada a nadie le extrañaría que apenas desentonara en su debut con la flor y nata del basket norteamericano.

Es un recién llegado pero empieza a postularse como 'rookie' del año viendo sus números como principiante. También atendiendo a las reacciones de su entrenador, compañeros, y la prensa estadounidense. A las primeras de cambio, Aday ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Dos partidos casi perfectos

La pretemporada acaba de comenzar para los Oklahoma City Thunder. Son dos derrotas en los dos primeros partidos de la NBA Summer League ante New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks, pero hay un descubrimiento que tapa cualquier mal resultado por el momento intrascendente.

Aday Mara centra todos los elogios en esta semana del inicio de la temporada del más alto nivel. Casi no se habla de otra cosa en el entorno de los Thunder.

El maño deslumbró en su primera aparición con la camiseta de su nuevo equipo. Partió desde el banquillo en un plan perfectamente diseñado por su entrenador, Mark Daigneault, con el que pretendía que fuera una pieza importante de Oklahoma en la primera parte.

Los números hablan por sí solos. Aday Mara estuvo en cancha 18 minutos y 23 segundos, tiempo más que suficiente para anotar 12 puntos en su primer contacto con el profesionalismo.

Pero no solo eso, sino que su estadística de lanzamiento fue lo que más sorprendió. Un 5/5 en los tiros de campo y 2/2 en tiros libres para alcanzar esos 12 puntos, es decir, sin fallo alguno.

A su tino en el lanzamiento le acompañaron 3 asistencias, 9 rebotes y hasta 3 tapones. Una presencia en el juego descomunal, como si quisiera cargarse la responsabilidad de su equipo a las primeras de cambio.

Battling in the paint... Aday Mara's SECOND BL🚫CK of his preseason debut for the @okcthunder! https://t.co/9YEl29YuYx — NBA (@NBA) October 7, 2026

Pero no fue fruto de un día. En el partido siguiente contra los Milwaukee Bucks subió la apuesta un poco más si cabe. 22 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón en sus 25 minutos sobre la cancha.

Y lo que es mejor, de nuevo un acierto del 100% en los tiros de campo, con 10 lanzamientos sin fallo alguno. Con 2,21 metros de estatura, Aday Mara no es solo juego bajo el aro pese a que firmara 7 mates.

Elogios hacia él

Por supuesto, este estreno entre los 'mayores' no ha pasado desapercibido para este gigante de 21 años. Su entrenador parece tener un plan medido para que el zaragozano crezca a buen ritmo y sabe muy bien de dónde viene.

"Hace cosas que los veteranos suelen hacer. Eso demuestra confianza. No hemos hablado de nada de eso específicamente con él, pero los chicos se han dado cuenta y es alentador", comentó Daigneault.

"Obviamente es un jugador muy efectivo por su habilidad en ataque y su impacto en defensa. Pero para lograrlo, hay que estar en excelente forma, y él está trabajando para conseguirlo. Fue un comienzo muy prometedor para él", prosiguió el entrenador.

Más allá de las individualidades, el técnico quiso resaltar la manera en la que se entendió con sus compañeros y lo que aportó al juego colectivo del equipo.

Reflejo de que ha caído de pie en Oklahoma fue ver las reacciones de algunos de sus compañeros a algunas de sus acciones más destacadas. Como la de Jalen Williams, que imitó el movimiento que hizo Aday en una de sus bandejas tras una espectacular jugada de costa a costa.

"Sí, lo vi, fue gracioso. Simplemente estaba ahí, la cogí y vi el aro. No podía hacer el mate, y la dejé subir. Fue gracioso. Estaba un poco nervioso en el autobús y en los primeros minutos", comentó Mara al respecto.

Don't hurt 'em, Aday 😮💨 https://t.co/mkVguk0lrc — OKC THUNDER (@okcthunder) October 8, 2026

La prensa también se deshace en críticas positivas hacia el pívot español. Sus actuaciones han sido calificadas como "impactantes" en algunas publicaciones.

"Si su primera aparición en pretemporada sirve de indicación, Mara podría estar listo para causar impacto mucho antes de lo esperado", llegaron a escribir en la reconocida Slam Magazine.

Por el momento la aventura de Aday Mara con Oklahoma no ha hecho sino comenzar. Ni siquiera ha llegado todavía a debutar en la NBA, pero todos esperan con ansia el inicio de la temporada para ver el alcance real que puede tener este prometedor joven aragonés.