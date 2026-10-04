El Madrid de Pedro Martínez sobrevive a la encerrona de Obradoiro y se lleva una sufrida victoria en la prórroga

El Real Madrid se llevó un sufridísimo triunfo en la prórroga ante el Monbus Obradoiro. Los de Pedro Martínez, liderados por Theo Maledon y Timothé Luwawu-Cabarrot, se salvaron de otra derrota fuera de casa y sumaron su segunda victoria en la Liga Endesa. [Narración y estadísticas: Obradoiro 107-114 Real Madrid]

El partido se fue a la prórroga con empate a 99 puntos después de un triple a 16 segundos del final de Ben Childres. Los locales empezaron por delante en el tiempo extrarreglamentario, pero el Madrid fue ganando ventaja desde la línea de personal.

El equipo dirigido por Pedro Martínez se hizo así con la victoria y rompió la racha de derrotas tras caer seguidamente ante Anadolu Efes y Hapoel Tel Aviv, para ponerse con un récord negativo de 0-3 en el arranque de la Euroliga. En la competición doméstica, tras dos jornadas, los blancos siguen invictos, aunque con sufrimiento.

Maledon volvió a asumir la responsabilidad en el momento más incómodo y terminó con 25 puntos y 38 créditos de valoración. Luwawu-Cabarrot igualó su anotación, con 25 tantos y 20 de valoración, mientras Jaime Pradilla emergió en el desenlace de una tarde de sobresaltos con un triple esencial en la prórroga y dos tiros libres que aseguraron el triunfo.

El Obradoiro salió sin complejos al parqué del Multiusos Fontes do Sar. Su intensidad defensiva, la velocidad para correr la pista y el acierto inicial de Childress permitieron a los gallegos abrir un 7-1 que confirmó la dificultad de la visita para el equipo blanco. El Madrid tardó en encontrar puntos en juego: sus cuatro primeros tantos llegaron desde la línea de tiros libres.

La superioridad madridista en el rebote ofensivo le concedió segundas oportunidades y sirvió para corregir una puesta en escena errática. A pesar de fallar siete de sus ocho primeros lanzamientos de tres, el conjunto de Pedro Martínez cerró el primer cuarto con ventaja, 15-18.

La dinámica se acentuó en el segundo periodo. Obradoiro perdió continuidad ofensiva y Madrid sacó rendimiento de sus penetraciones y de la acumulación de faltas del rival. Los visitantes llegaron a lanzar 18 tiros libres antes del minuto 12 y aprovecharon el descenso de energía local para estirar la diferencia. Un parcial de 0-6 y cuatro triples antes del descanso, dos de Mika Jantunen, elevaron la renta hasta los once puntos: 43-54.

Pedro Martínez, al frente del Real Madrid de baloncesto. EFE

La aparente tranquilidad resultó engañosa. Obradoiro elevó el tono atrás tras el descanso, Joel Soriano empezó a imponerse cerca del aro y Álex Barcello castigó cada desajuste desde el perímetro. El Madrid se apagó en ataque y dejó que el partido regresara al terreno de la incertidumbre.

Los blancos recuperaron aire con un nuevo golpe exterior para alcanzar el 77-88, pero tampoco supieron cerrar. Sergio Quintela conectó un triple lejano y Soriano añadió una acción de dos más uno para devolver al Obradoiro al encuentro. El equipo de Diego Epifanio acabó por adelantarse con el 92-91, antes de que Luwawu-Cabarrot respondiera de inmediato.

Pradilla fue el salvador

El final fue una sucesión de nervios. Una técnica a Walter Tavares y un triple de Álex Barrueta situaron el 96-94 a dos minutos de la conclusión. Madrid sobrevivió gracias a Maledon y Luwawu-Cabarrot, pero Childress apareció con el triple que dejó el 99-99 a 16 segundos del final y mandó el choque a la prórroga.

Obradoiro volvió a golpear primero en el tiempo extra, aunque Pradilla apagó el impulso local con un triple de enorme peso. El Madrid encontró entonces refugio en la línea de personal: Maledon anotó cuatro tiros libres y Pradilla añadió otros dos, todos sin fallo, para cerrar una victoria de carácter.