El Real Madrid entra en caída libre en la Euroliga y suma su tercera derrota consecutiva tras perder en su visita al Dubái

Los blancos se marcharon siete puntos arriba al descanso, pero el empuje de los locales consumó la remontada en el segundo acto (93-85).

El Real Madrid comienza a complicarse la existencia en una Euroliga que no da tregua. Los blancos cayeron en su visita al 'extranjero' de la competición, el Dubái, y consumaron su tercera derrota consecutiva. [Así vivimos la derrota del Real Madrid en la Euroliga ante el Dubái]

Si hace apenas unos días los de Scariolo coqueteaban con los puestos más altos de la clasificación, después de este bache se ven resignados a pelear por las últimas plazas del playoff.

El día del reencuentro con Dzanan Musa el serbio lideró a los suyos como MVP del partido -20 puntos y 25 de valoración- y avivió el sueño de los emiratíes por colarse entre los privilegiados que puedan pelear por acceder a la Final Four.

