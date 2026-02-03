El Real Madrid cae en el último suspiro ante el Panathinaikos y suma su segunda derrota consecutiva en la Euroliga

Una canasta de los griegos en la última acción del encuentro desequilibró un partido de lo más igualado (82-81).

Jugó a caminar sobre el alambre y sin red el Real Madrid en Grecia y terminó cayendo al vacío en el último suspiro. El Panathinaikos se llevó el triunfo gracias una canasta de Grant a falta de dos segundos para el final, un desenlace cruel que avivó el infierno griego. [Así vivimos la derrota del Real Madrid en su visita al Panathinaikos en la Euroliga]

En un partido gris por parte de algunos de los habituales en decidir encuentros, el conjunto blanco se agarró a la figura de Alex Len. El ucraniano fue el mejor de los merengues -18 puntos y 27 de valoración-, pero su actuación no fue suficiente para contener a un Panathinaikos que jamás se dio por vencido.

El Real Madrid firmó un gran arranque, pero el empuje de los griegos llevó al limite el encuentro y el suspense se mantuvo hasta el final. En un cara o cruz, la moneda cayó del lado negativo para los blancos, que enlazan de nuevo dos derrotas consecutivas en la Euroliga.

