El dueño del Panathinaikos señala a uno de sus jugadores: "Eran las 5 de la mañana y estabas borracho. Lo sé todo"

Hay derrotas que se asumen y otras que dejan cicatriz. Perder en casa y ante el eterno rival pertenece, sin duda, a la segunda categoría. Eso fue exactamente lo que le ocurrió al Panathinaikos el pasado viernes en la Euroliga, al caer por 82-87 frente al Olympiacos.

Pese a que el Panathinaikos cerró la primera vuelta en quinta posición, con un balance de 12-7 y a solo una victoria del líder, el Valencia Basket, Dimitris Giannakopoulos detectó señales preocupantes tanto en el derbi como en los días previos. Y decidió trasladar su mensaje a la plantilla.

"Llevo queriendo venir desde hace un tiempo, pero no he podido. Cuando las cosas no van bien en una familia o en un equipo, todos son responsables. No les pediría que lo hicieran, pero por favor, no sean tímidos. Hablen. ¿Tienen alguna queja sobre el club? ¿Algún problema?", comenzó.

"¿Ninguno? Entonces todo está perfecto… El respeto es mutuo. La mayoría de ustedes llevan algunos años en el equipo, han entrado en mi oficina y han recibido aumentos del 50%, del 100% o incluso del 200%, que se merecen, y lo aclaro. ¿Negocié con alguno de ustedes? No lo creo. Firmé de inmediato", continuó el mandatario griego.

"Muchos de ustedes llevan años en este equipo. Vinieron a mi oficina y recibieron aumentos del 50%, del 100% e incluso del 200%. Todo lo que quieren se firma en menos de cinco minutos. Ahora, cuando llegues a casa después del entrenamiento, por favor, tómate cinco minutos para mirarte al espejo y preguntarte: '¿Merezco el dinero que gano?', dijo a los jugadores.

Dimitris Giannakopoulos, propietario del Panathinaikos.

"No creo que sea una cuestión de talento. ¿Alguien aquí duda de que, individualmente, tenemos el mayor talento de Europa? Puede que no seamos el mejor equipo en conjunto, pero tenemos el mayor talento. Esa es mi opinión; sin ser un experto en baloncesto, el entrenador sí lo es. Tenemos al mejor entrenador de Europa", elogió a Halil Ergin Ataman.

"Basándome en la historia, tenemos la mejor cultura de baloncesto de Europa. Y, sin embargo, no veo el entusiasmo. No voy a mencionar nombres. Vienes y pides un aumento del 100-150%, y lo consigues. Pero por mi parte, exijo un 250% más de profesionalidad y dedicación.

Quiero ver determinación en la cancha. No he podido dormir, pero vine a hablar con ustedes. Esta vez, voy a destacar a alguien, y no tiene nada que ver con talento ni habilidad. Quiero que vean la determinación de Matthias (Lessort). Es un ejemplo a seguir. Como Sloukas y algunos otros", expuso.

"Otros jugadores merecen sus contratos. No lo digo yo. No hablo de talento. El talento existe y es suficiente incluso para vencer a equipos de la NBA. Por favor, respeten al club y sus contratos. Vean algunos partidos de hace dos años. Los que estuvieron aquí entonces, pregúntenselo.

¿Estoy dando lo mismo que hace dos años? ¿Tengo la misma sed? ¿O acaso descansé porque firmé un contrato importante? ¿O por qué me tomo 300 selfies al día, o por qué formo parte del equipo más grande de Europa? El objetivo es uno: dar lo mejor de uno mismo y volver a casa por la noche sabiendo que lo diste todo, incluso después de las derrotas.

Te miro a los ojos y te digo: no estás dando el 100%. Solo 3 o 4 de 15 o 16 jugadores lo hacen. Es un porcentaje muy pequeño. Espero que des el 100%. No podemos perder contra equipos de menor categoría por 15, 20 o 30 puntos en un partido.

Hay cosas que no puedo aceptar. Sé quién bebió, cuánto bebió y cuándo. No diré nombres, aunque lo sé todo. Hace dos días, y tú sabes quién eres, a las 5 de la mañana estabas borracho. ¿Es posible? No. No puedo aceptarlo. No por castigo, sino porque me duele.

Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos. EFE

El terremoto no se quedó solo en el palco. Tras la derrota ante el Olympiacos, también el entrenador Ergin Ataman elevó el tono y señaló directamente a Juancho Hernangómez con unas declaraciones especialmente duras.

"Quiero felicitar a Sasha Vezenkov. Demostró que es un verdadero ala-pívot. Desafortunadamente, nosotros jugamos sin ala-pívots. Hernangómez y Mitoglou no sumaron ningún punto, como en todos los derbis. Vezenkov anotó 24 puntos y asumió la responsabilidad", sentenció el técnico turco.