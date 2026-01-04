Baron Davis (46), exjugador de la NBA, sobre sus inversiones: "He aprendido cómo replicar una marca y su éxito"

Baron Davis, dos veces All-Star de la NBA, se ha convertido en uno de los exjugadores más activos en el mundo del emprendimiento y la inversión, con un discurso muy ligado al impacto social y a la creación de marca.

Su estrategia combina tecnología, cultura y comunidad: invierte en sectores que entiende, en marcas con las que se identifica y en fundadores que representan a colectivos infrarrepresentados.

Davis suele resumir su filosofía con una frase: "Cada decisión de negocio o inversión que tomo nace del propósito; los beneficios son un subproducto de crear cosas que importan".

Desde Baron Davis Enterprises, ha construido un portafolio de más de 50 inversiones en tecnología, consumo y medios, siempre con la idea de conectar deporte, cultura y nuevas audiencias.

En paralelo, ha levantado su propio ecosistema empresarial con plataformas como Business Inside the Game (BIG), pensada para unir a deportistas, emprendedores y ejecutivos en torno a la innovación. "Quiero que BIG sea el tejido conectivo para los profesionales del negocio", ha explicado al hablar del futuro de esta plataforma.

Baron Davis.

El exbase ha explicado que, tras años como imagen de grandes firmas, su gran aprendizaje fue entender cómo funcionan esas estructuras desde dentro. "Aprendí cómo replicar una marca y también su éxito", ha contado en varias charlas-.

A la hora de evaluar compañías, Davis descompone cada propuesta como si fuera un scouting deportivo. "¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo se ve la marca? Después miro cómo operan, quién es el emprendedor y si nuestras visiones están alineadas", ha detallado sobre su proceso.

Su estrategia de inversión está atravesada por una idea: devolver parte de lo que el baloncesto y la cultura le dieron. "Para mí, se trata de poner el dinero donde pones la boca", afirma, en alusión a su compromiso con proyectos liderados por personas negras, mujeres y comunidades LGTBQ.

Esta lógica le ha llevado, por ejemplo, a apostar por House of Wise, una marca de CBD centrada en la salud y el bienestar de las mujeres. "Un buen producto, una experiencia que cumple lo que promete y una alta tasa de reorden son una gran forma de evaluar una oportunidad temprana, más allá del volumen de ventas", explicó al justificar su entrada en la compañía.

Redes sociales como radar inversor

Lejos de los despachos tradicionales, Davis utiliza las redes sociales como canal de deal flow y laboratorio de investigación. "Dejo que la gente me presente sus compañías en Twitter: me mandan el deck por DM, lo reviso y les contesto", ha contado sobre un método que le permite escuchar de primera mano a emprendedores que quizás nunca entrarían en un fondo clásico.

Ese uso intensivo de plataformas como Twitter, Instagram o TikTok se complementa con su preocupación por el modelo directo al consumidor y al fan.

"Las plataformas son geniales para mostrar personalidad, pero la pregunta es: ¿a dónde llevas luego a esa audiencia y cómo sigues relacionándote con ella de forma significativa?", se pregunta cuando habla de construir comunidades alrededor de marcas.