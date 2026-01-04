El Barça asalta la cancha del líder con un espectacular Laprovittola y se lleva El Clásico ante el Real Madrid

El argentino lideró a los culés en el último cuarto después de un partido muy igualado gobernado por los triples (100-105). Los blancos no perdían como locales en la ACB desde marzo de 2024.

Casi dos años sin perder en casa en la Liga Endesa... y a las primeras de cambio 2026 le da la primera bofetada al Real Madrid. El Barça asaltó la cancha del líder y cortó de raíz una racha que le duraba desde marzo de 2024 al conjunto blanco. [Así vivimos la victoria del Barça ante el Real Madrid en El Clásico]

Laprovittola tuvo mucha culpa de ello. El argentino se echó a su equipo a la espalda en el cuarto definitivo y el conjunto de Scariolo no pudo detener la exhibición. En un partido gobernado por los tiros exteriores, los culés mostraron más acierto desde el perímetro y se marcharon hasta los 14 triples.

La resistencia de Hezonja, que alcanzó los 27 puntos, fue insuficiente para sostener a un Barça rocoso y fiable que coge aire en la competición regular. El Real Madrid, eso sí, mantiene su liderato inmaculado.

Shengelia entra a canasta en El Clásico ante el Real Madrid. EFE

Festival de triples

Lo que empezó como un 'toma y daca' de tanteo, enseguida se convirtió en un duro intercambio de golpes desde larga distancia. Los dos minutos iniciales de adaptación pronto dieron paso a una especie de concurso de triples que gobernó el primer cuarto y del que el Barça salió ganador.

Abrió la veda el conjunto culé, pero enseguida Mario Hezonja respondió y firmó 7 de los primeros 9 puntos de su equipo. En Clásico la intensidad es algo que no se negocia, así que estos primeros compases derrocharon energía con un ritmo muy alto en el juego.

Nadie era capaz de ponerle un poco de pausa al choque, y en esa locura los lanzamientos desde el perímetro siguieron gobernando casi cada acción de ataque. Otro más de Satoransky puso por delante al Barça, pero Tavares se encargó de machacar el aro para recordar que él también jugaba.

Los de Xavi Pascual le sacaron mayor provecho a esta carrera de triples y se marcharon por delante al término del primer cuarto (24-28), con un 6 de 8 en los registros de tiros exteriores que no pudo frenar el Real Madrid.

No mejoró demasiado la película para los de Scariolo en el inicio del segundo parcial. Un tapón espectacular de Garuba levantó al público de sus asientos, pero el Barça no se desconcentró y siguió a lo suyo.

Juani Marcos también se sumó a la fiesta de los triples para aumentar la ventaja de los visitantes. Poco después, los árbitros encendieron al público del Movistar Arena al señalar una técnica a Maledon después de que el jugador hiciera un gesto con su dedo índice tras anotar una canasta.

Scariolo pidió tiempo muerto para ajustar las tuercas, pero quien las apretó realmente fue el equipo de Xavi Pascual. Llegó la máxima renta del partido para el Barça, que con una canasta de Parra se marchó 10 arriba (36-46).

Pintaban bastos para el Real Madrid, pero los blancos firmaron una gran reacción justo antes del descanso.

Primero Campazzo ajustó su punto de mira desde el triple, y después Llull hizo lo propio para dejar la ventaja del Barcelona en tan sólo 4 puntos al término de la primera mitad (44-48).

Aparece Laprovittola

Los vientos de cambio que soplaban en el final de la primera parte se trasladaron al inicio de la segunda. Un triple de Llull abrió boca y dejó tan sólo 1 abajo al Real Madrid (47-48), y eso empezó a incomodar al Barcelona.

Surfeó bien la ola el conjunto culé con el 2+1 de Myles Cale, o sobre todo con los triples del propio Cale, Punter y Satoransky. Seguía acertado el equipo catalán desde el perímetro, pero el Real Madrid tampoco se quedaba atrás. Precisamente un triple de Abalde volvió a poner por delante a los locales después de mucho tiempo (57-55).

Eso sí, no sólo de triples vivió el partido, especialmente el conjunto de Scariolo, porque los 10 puntos por entonces de Tavares así lo confirmaban. Los blancos tenían otras armas con las que le hicieron cosquillas al Barça.

Así se despegaron hasta el 72-68, pero Xavi Pascual detectó el momento crítico y paró el partido con un tiempo muerto. Tan inteligente como efectivo, porque el Barça frenó la sangría y con un triple de Laprovittola entró incluso por delante en el marcador al último cuarto (75-77).

Se iba a decidir por detalles El Clásico en el Movistar Arena. La moneda podía caer de cualquiera de los dos lados en este choque impredecible, y la canasta de Deck insufló esperanzas a los blancos.

Una ilusión que enseguida echó por tierra Laprovittola con un triple alucinante. Otro más para los culés, que en ese momento sumaban ya 12.

Hezonja y sus 27 puntos se resistieron hasta el final, pero no hubo más opción. Un triple de Parra echó por tierra cualquier esperanza de remontada y el Real Madrid dobló la rodilla ante el Barça para decir adiós a una racha como local de casi dos años.

Real Madrid 100 - 105 Barça

Real Madrid (24+20+31+25): Campazzo (15), Llull (9) Abalde (5), Hezonja (27) y Tavares (10) -cinco inicial-, Maledon (5), Feliz (10), Krämer (-), Deck (7), Lyles (9), Garuba (3) y Len (-).

Barça (28+20+29+28): Satoransky (16), Punter (19), Cale (6), Norris (7), Hernangómez (8) -cinco incial-, Laprovittola (19), Marcos (3), Parra (13), Shengelia (8), Keita (-) y Fall (6).

Árbitros: Carlos Peruga, Carlos Cortés, Alberto Sánchez Sixto . Eliminaron por faltas personales a Miles Norris, en el Barça.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 11.736 espectadores.