El Barça arranca la nueva era de Xavi Pascual con una derrota en el último segundo ante el Anadolu Efes

Los culés no pudieron asaltar la cancha de un rival que tenía ocho bajas importantes (73-73).

El Barça inauguró la segunda etapa de Xavi Pascual como entrenador azulgrana con una ajustada derrota en la pista del Anadolu Efes, en un duelo igualado que decidieron dos tiros libres de Isaia Cordinier en el último segundo (74-73) tras una falta muy discutida por los visitantes. [Así vivimos la derrota del Barça ante el Anadolu Efes]

Tras un primer cuarto igualado (18-19), el cuadro catalán despuntó antes del descanso (35-46), fue superado en el tercer asalto (58-55) y en el último periodo no pudo imponer su fondo de armario a un oponente mermado por las bajas de Shane Larkin, PJ Dozier, Rodrigue Beaubois, Erkan Yilmaz, Vincent Poirier y Georgios Papagiannis.

Los azulgranas fueron un equipo compacto durante tres cuartos y estuvieron liderados en ataque por el pívot Jan Vesely (16 puntos), pero pagaron el bajón tras el intermedio con la derrota en un final que pudo caer de cualquier lado y se llevó el Anadolu Efes, siempre impulsado por el talento exterior, con Cordinier (14) y Weiler-Babb (12, 6 rebotes y 8 asistencias) al frente.

Pascual arrancó con un quinteto experimentado -Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely- y más alto que el de un Anadolu Efes que, obligado por las bajas, apostó por la movilidad de dos cuatros abiertos, un base y dos escoltas, una partida táctica que derivó en un primer cuarto parejo, de rentas mínimas y poco acierto exterior.

En ataque, pese a la oposición de la agresiva defensa otomana y a un tramo inicial de cierto desorden, el Barça movió la pelota con paciencia y anotó en la pintura, liderado por Vesely (8 puntos, 4/4 en tiros), pero el equipo local aguantó el ritmo anotador de forma coral (18-19, min.10).

Con la entrada de las segunda unidades, los azulgranas abrieron brecha en el marcador (29-39, min.16) gracias al acierto exterior de Laprovittola y el dominio de Hernagómez cerca del aro (7 puntos sin fallo en el tiro), bien rodeados en defensa por el esfuerzo de Cale, Parra y Satoransky (5 asistencias en la primera mitad).

Una renta que los de Pascual conservaron al descanso (35-46) pese a la agresividad y el desborde en el uno contra uno de Cordinier, el mejor de los locales con 10 puntos.

Sin embargo, la inercia del duelo dio un giro de 180 grados tras el paso por vestuarios: liderado por Loyd y Weiler-Babb, el Anadolu Efes subió el listón físico en los dos lados de la pista, bloqueó a un Barça que redundó en tiros fallados y pérdidas, y remontó merced a la agresividad en el rebote, las penetraciones y la puntería en el triple (54-50, min.26; 19-4 de parcial).

El regreso de la segunda unidad amortiguó el golpe al término del tercer cuarto (58-55) y los azulgranas, con más fondo de armario, llegaron más frescos al tramo final, en el que el Anadolu Efes perdió, además, a Smits por cinco faltas (min.34).

Xavi Pascual se lamenta tras una acción. EFE

En un contexto de máxima igualdad, el equipo turco abrió brecha con un parcial impulsado por Osmani (69-64, min.37), pero el Barça replicó de inmediato con canastas de Laprovittola y Vesely, y Loyd empató el duelo a dos minutos del final (70-70, min.38).

Satoransky anotó un triple desde la esquina, Dessert recortó a un punto desde el tiro libre y el checo falló desde el mismo punto el triple de la sentencia, lo que dio un último ataque a Cordinier.

El francés fue taponado por Parra, pero atrapó el rebote y recibió una falta de Vesely que fue muy protestada por los visitantes. El galo anotó los dos tiros libres y, con tres décimas en el crono, el Barça buscó una acción de palmeo cerca del aro que no funcionó (74-73).

Anadolu Efes 74 - 73 Barça

Anadolu Efes: Weiler-Babb (12), Loyd (13), Cordinier (14), Smits (7), Osmani (13) -equipo incial- Mutaf (1), Dessert (12), Hazer (-), Swider (2) y Jones (-).



Barça: Satoransky (8), Punter (5), Clybuern (3), Shengelia (4), Vesely (16) -equipo inicial- Parra (6), Laprovittola (9), Brizuela (3), Fall (3), Cale (6), Hernangómez (10) y Norris (-).



Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Saulius Racys (LIT) y Vassilis Pitsilkas (GRE). Eliminaron con cinco faltas al local Smits (min.34).



Incidencias: partido de la jornada 12 de la Euroliga disputado en el Turkcell Basketball Development Center de Estambul (Turquía) ante unos 10.000 espectadores.