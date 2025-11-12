Real Madrid - Panathinaikos, Euroliga: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

El Real Madrid afronta este jueves la undécima jornada de la Euroliga con un nuevo encuentro en el Movistar Arena, donde continúa invicto, ante el Panathinaikos, con el objetivo de reponerse del duro varapalo sufrido en el Roig Arena ante Valencia Basket.

El conjunto blanco se encomendará de nuevo al factor local para seguir invicto esta temporada en el Movistar Arena, en un choque en el que Scariolo contará con todos los jugadores disponibles. El técnico italiano ya declaró tras el partido en Valencia que el croata Mario Hezonja arrastra problemas en su espalda, aunque no remiten gravedad y casi con total seguridad podrá estar el jueves ante su exequipo.

Previsiblemente, será el debut del ucraniano Alex Len ante su público, después de fichar por el Real Madrid el pasado 30 de octubre y disputar dos encuentros de Euroliga y otro de Liga Endesa como visitante.

En este Madrid, aún inconsistente en el inicio de su nuevo proyecto, volverá a cruzarse el Panathinaikos, otro clásico del baloncesto europeo que también ha comenzado con muchas dudas esta temporada y parte con un balance positivo de seis victorias y cuatro derrotas como séptimo clasificado.

El conjunto entrenado por el turco Ergin Ataman se acaba de reforzar con el pívot estadounidense Kenneth Faried, ex de la NBA y campeón del mundo con Estados Unidos en 2014, que ya debutó la pasada jornada en la victoria ante el París Basketball en Francia, dejando una tarjeta de presentación de 17 puntos, 10 rebotes y 3 tapones para un total de 26 de valoración.

¿Cuándo se juega el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Panathinaikos?

El encuentro entre los de Scariolo y el conjunto griego se disputa este jueves 13 de noviembre a partir de las 20:45 hora peninsular. En México serán las 12:45 horas, mientras que en Argentina serán las 15:45.

¿Dónde se juega el partido de Euroliga entre el Real Madrid y Panathinaikos?

El duelo que mide al equipo blanco y a los de Ergin Ataman se disputa en el Movistar Arena. Un feudo en el que el Madrid se mantiene invicto esta temporada.

¿Dónde se puede ver el partido de Euroliga entre el Real Madrid y Panathinaikos?

En España, el choque de la undécima jornada de la Euroliga se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo entre españoles y griegos.