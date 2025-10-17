El Real Madrid se diluye en Belgrado y termina capitulando ante el poderío del Estrella Roja

Los serbios aprovecharon la desconexión de los hombres de Scariolo en la segunda parte para llevarse un triunfo solvente (90-75).

Este Real Madrid sigue siendo una montaña rusa. Le está costando ajustar el engranaje a Sergio Scariolo en el arranque de esta temporada, y eso le llevó a una clara derrota ante el Estrella Roja en la quinta jornada de la Euroliga. [Así vivimos la derrota del Real Madrid ante el Estrella Roja en la Euroliga]

En el doble compromiso consecutivo ante los equipos de Belgrado, contra el Partizán salió cara, pero ante el Estrella Roja salió cruz. Los blancos sufrieron una grave desconexión en el tercer cuarto que fue ya imposible de levantar en los últimos diez minutos.

Los serbios terminaron paseándose por la cancha en el tramo final ante un Madrid al que no le quedó más remedio que bajar los brazos. Los de Scariolo sumaron su segunda derrota de la temporada en la máxima competición continental.

El Madrid aprieta

El Real Madrid empezó prometiendo batalla. En un Stark Arena como siempre pasional hasta los huesos, un buen inicio siempre sirve para apaciguar los ánimos, así que los blancos se pusieron manos a la obra.

Pese a que McIntyre empezó a hacer de las suyas muy pronto con 7 de los primeros 9 puntos de su equipo, el Real Madrid comenzó mandando. Maledon, repleto de confianza, tiraba del carro, y eso llevó al 9-16 esperanzador en el ecuador del primer cuarto.

Con Okeke afinado en los rebotes en ataque y el Madrid acertando todo en los tiros de dos, el panorama parecía empezar a despejarse cada vez más con la tercera falta personal de Izundu en el Estrella Roja a los 9 minutos de juego.

Davidovac retiene el balón ante Garuba. EFE

El 20-25 del primer cuarto era halagüeño, pero entonces el Estrella Roja dijo 'basta'. Moneke empezó a meter el susto en el cuerpo a los de Scariolo y Kalinic, con un gran triple, igualó de nuevo el encuentro (33-33) para confirmar la remontada.

El Stark Arena ya había enloquecido en ese momento y al Real Madrid también se le había encogido la muñeca desde los tiros libres. El triple de Nwora puso por delante a los balcánicos (38-37), y los locales todavía se estiraron un poco más antes de llegar al descanso (43-39).

El hundimiento

La inercia no cambió tras el paso por los vestuarios. Era como si de repente se le hubieran apagado las luces por completo al Real Madrid. Totalmente desdibujado, el equipo madridista se convirtió en un juguete en manos del Estrella Roja.

En un abrir y cerrar de ojos los de Belgrado rondaron la decena de puntos a favor (54-45). El Real Madrid pasó de ir ganando por 11 a ir perdiendo por 9 puntos. El día y la noche.

Con la desesperación instalada en el cuadro merengue, incluso a Scariolo le señalaron una técnica por protestar desde el banquillo. Un fiel reflejo del momento tan delicado del partido. Con 67-53 se llegó al final del tercer parcial.

El Real Madrid se evapora en Belgrado y cae ante un gran Estrella Roja (90-75).#Euroleague pic.twitter.com/eDvyAtEtFE — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) October 17, 2025

No hubo ya milagro en el último cuarto. Se vio demasiado lejos el Real Madrid tanto en el marcador como en el juego como para intentar la remontada. La confianza del Estrella Roja no hizo sino aumentar a cada instante y los de Scariolo se vieron casi obligados a bajar los brazos.

Sigue tratando de afinar este Real Madrid en busca de la mejor versión en este inicio de temporada. El calendario no da tregua y ya se dibuja el partido de la Liga Endesa el próximo domingo ante el San Pablo Burgos.

Estrella Roja 90 - 75 Real Madrid

Estrella Roja (20+23+24+23): Miller-Mcintyre (18), Nwora (18), Kalinic (10), Moneke (15), Motiejunas (5), -cinco inicial-, Izundu (6), Ojeleye (13), Dos Santos (1), Davidovac (4).



Real Madrid (25+14+14+22): Maledon (7), Abalde (7), Deck (2), Lyles (11), Tavares (2) -cinco inicial-, Campazzo (1), Llull (4), Hezonja (15), Okeke (16), Bruno Fernando (3), Garuba (2) y Andrés Feliz (5).



Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Jakub Zamojski (Polonia) y Saulius Racys (Lituania). Sin eliminados.



Incidencias: partido de la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Belgrado Arena.