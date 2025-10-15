La Policía carga contra los manifestantes propalestinos en la previa del Valencia - Hapoel Tel Aviv de baloncesto

La Policía carga ante las protestas de los manifestantes propalestinos antes del Valencia - Hapoel de Tel Aviv. EFE

En la previa del partido de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se han vivido momentos de máxima tensión. Pese a que el choque se disputaba a puerta cerrada, centenares de propalestinos se han dado cita en los aledaños del pabellón y la Policía se ha visto obligada a intervenir.

Varios centenares de manifestantes se concentraron a las puertas del Roig Arena para pedir el "boicot" a Israel, a quien acusaron de ser un "Estado genocida".

Se había preparado un dispositivo de 500 agentes policiales, pero aún así los manifestantes trataron de romper el cordón policial en torno a una hora y media antes del inicio del choque.

🔴Tensión en las protestas propalestinas a las puertas del Roig Arena, en Valencia



Allí se juega esta tarde un partido de la Euroliga de baloncesto entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv



▶Joan Moreno (@RTVEValencia) https://t.co/YG2YEjG94v pic.twitter.com/OhlM2BPPUI — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 15, 2025

Esto provocó la reacción de los antidisturbios, que cargaron tratando de detener las intenciones de los grupos propalestinos.

Entre pancartas de "cómplices de genocidio" o "Palestina libre", la tensión fue creciendo poco a poco y las cargas se reprodujeron.

❌ VBC-Hapoel Tel Aviv a PUERTA CERRADA en el @RoigArena



🚨 Se han producido diferentes secuencias de cargas policiales en los aledaños del pabellón



🟡🔵 @radiovalencia informa en directo



📹 @javi_teruel pic.twitter.com/ZMRdnrpcx7 — SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) October 15, 2025

Una manifestante resultó herida en la cabeza tras intentar varios de ellos cortar el tráfico en la avenida Antonio Ferrandis. La Policía realizó una carga para levantar a la decena de personas que se habían sentado en uno de los carriles delante de los coches.

Ante la posibilidad de que se recrudecieran las protestas, el partido se disputó a puerta cerrada por las recomendaciones del propio Valencia Basket a las fuerzas de seguridad.

Gases lacrimógenos en Barcelona

El otro punto caliente de la jornada estaba en Manresa. También allí se vivieron algunos momentos de tensión después de que varios manifestantes propalestinos protestaran antes del encuentro entre el BAXI Manresa y el Hapoel Jerusalén.

Uno de los grupos, formado por unas doscientas personas, intentó neutralizar la salida del Hapoel rumbo a Manresa cuando el equipo intentaba abandonar el Hotel Barcelona Sants de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra dispersaron a los manifestantes con cargas policiales y gases lacrimógenos.

Uno de los manifestantes, reducidos en Valencia. EFE

Posteriormente, en los aledaños del Nou Congost esperaban de nuevo al equipo israelí varios grupos de manifestantes. Los Mossos d'Esquadra establecieron un cordón policial que rodeaba el complejo, pero los grupos trataron de bloquear los tres accesos al pabellón.

Finalmente, el Hapoel Jerusalén pudo entrar al recinto deportivo para disputar su partido europeo ante el BAXI Manresa.