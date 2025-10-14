El Barcelona muestra su mejor versión ante el Maccabi y suma una nueva victoria en la Euroliga

Los azulgranas, que liderados por Willy (19+7) llegaron a ganar por 33, suman su tercer triunfo en cuatro jornadas de Euroliga.

El Barça barrió al Maccabi Rapyd Tel Aviv (71-92) en un partido sin historia, que los azulgranas dominaron desde el primer cuarto con total superioridad en todas las facetas del juego y protagonismo de los habituales secundarios.

El alero Myles Cale (12 puntos, 4/6 en triples) y el pívot Willy Hernangómez (19 puntos y 7 rebotes) fueron los máximos anotadores del equipo español, que siempre fue por delante en el marcador y llegó a ganar por 33 puntos (36-69, min.24) en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado, sin apenas público en las gradas.

En el duelo entre dos de los equipos que más puntos anotaban y encajaban de la Euroliga, el conjunto entrenado por Joan Peñarroya mantuvo la alegría en ataque y subió el listón en defensa para recibir menos de 90 puntos por primera vez este curso.

Miles Norris finds Myles Cale for a buzzer-beating three at the first of the first quarter!🎯#MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBbasket pic.twitter.com/lu4wNA7Kon — EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2025

Además, el técnico pudo dosificar a sus principales estandartes, como el ala-pívot Tornike Shengelia, que rozó el triple doble con 8 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, y el escolta Kevin Punter, autor de 12 puntos, ante la inoperancia del Maccabi.

Una noche más sin los lesionados Núñez y Laprovittola, Peñarroya sorprendió al descartar en el juego interior a Fall para dar entrada a Sayon Keita, pívot de 2,12 metros y 17 años que debutó en la Euroliga y, además, lo hizo como titular en un buen primer cuarto, en el que sumó 4 puntos.

Fue un asalto inaugural dominado en los dos extremos de la pista por el Barça, que fue más agresivo en defensa, dominó el rebote y movió el balón con fluidez, primero bajo la dirección de Satoransky y después de Brizuela, para anotar con altos porcentajes en tiros liberados.

Kevin Punter conduce el balón durante el partido ante Maccabi. EFE

El 0-8 inicial (min.2) anticipó la superioridad (8-22, min.7) del equipo entrenado por Peñarroya, que movió el banquillo sin que el juego del Barça bajara el nivel, aunque el Maccabi dio síntomas de mejoría en ataque con la salida de Santos (13 puntos al descanso) y castigó en el rebote ofensivo al inicio del segundo cuarto.

El regreso de Santoransky, Shengelia y Cale a la pista recompuso al conjunto catalán, que secó por completo a un rival sin estructura colectiva, volcado a los precipitados arreones individuales de sus exteriores.

Un partido bajo control

Al Barça la bastó con mantener el listón en la defensa del uno contra uno y cerrar el rebote para imponer el ritmo del encuentro, mover el balón con velocidad y anotar con fluidez (24-39, min.15). En la coral exhibición azulgrana (32-60, descanso) destacó Cale, letal desde el perímetro (4/6), y la aportación de Hernangómez, con 8 puntos seguidos en la pintura.

El paso por vestuarios devolvió el mismo paisaje. El Barça tocó techo con un 2+1 de Satoransky (36-69, min.24) y, con la segunda unidad en pista, capeó con suficiencia la relativa reacción del equipo israelí al final del tercer cuarto (48-73).

El último cuarto fue un trámite para el Barça (71-92, final) que sirvió para que los menos habituales ganaran confianza y minutos, y sus primeras espadas guardaran fuerzas para su próximo partido, el jueves contra el Dubai.

Ficha técnica del partido:

Maccabi Rapyd Tel Aviv (18+14+16+23): Walker (6), Blatt (15), Hoard (6), Brissett (8), Sorkin (10) -equipo inicial-, Santos (18), Dowtin (2), Rayman (1), Leaf (5), Clark (-), Gur (-) y Dibartolomeo (-).

Barça (31+29+13+19): Satoransky (8), Punter (12), Clyburn (8), Shengelia (8), Keita (4) -equipo inicial-, Marcos (4), Cale (12), Brizuela (7), Norris (5), Vesely (2), Hernangómez (19) y Parra (3).

Árbitros: Tomislav Hordov (CRO), Luka Kardum (CRO) y Steve Bittner (ALE). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la cuarta jornada de la Euroliga disputado en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado.