El Real Madrid asfixia al ASVEL y termina divirtiéndose en su segunda victoria en la Euroliga

Los blancos fueron superiores en todos los cuartos y pudieron dejarse llevar en el tramo final del encuentro (85-72).

Poco a poco va cogiendo rodaje este nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo. La clara victoria ante el ASVEL Villeurbanne en la tercera jornada de la Euroliga así lo demuestra y de paso permite coger confianza con el segundo triunfo de la temporada en la máxima competición continental. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el ASVEL]

Con una sensacional actuación de Chuma Okeke, que se cargó el peso del equipo a sus espaldas, y con la insistencia de Mario Hezonja pese a su nulo acierto en los triples, los blancos no pasaron apuros ante un rival que cimentó su amenaza en el lanzamiento exterior.

Seguramente no tuvo el Real Madrid que pisar el acelerador a fondo para salir airoso de este envite, y Scariolo pudo además repartir minutos. Un encuentro que le sirve al técnico italiano para seguir sacando más conclusiones y para seguir insuflando moral de cara a los próximos compromisos.

