Ricky Rubio exhibe su magia en el regreso a la Liga Endesa: 18 puntos y el líder del Joventut en la victoria ante el Granada

Han pasado 15 meses desde que Ricky Rubio disputó su último encuentro en la Liga Endesa, vistiendo la camiseta del Barcelona en la semifinal de la temporada 2023-24 frente al Real Madrid, una serie que los blancos ganaron por 3-0.

Después de aquel partido, el base decidió tomarse un año sabático, rodeado de rumores sobre una posible retirada, hasta que a finales de julio se confirmó su regreso al baloncesto de la mano del Joventut, el club donde inició su carrera. Desde entonces, todo han sido reencuentros.

Su retorno oficial a la Liga Endesa tuvo lugar este domingo, y no en cualquier escenario: fue en Granada, en el mismo pabellón donde debutó un 15 de octubre de 2005 con apenas 14 años, convirtiéndose entonces en el jugador más joven en disputar un partido en la competición.

Quién le iba a decir a aquel niño de 14 años que estaba debutando como profesional, iba a volver 20 años después al mismo lugar para redebutar con la camiseta de la @Penya1930



1⃣8⃣ puntos, 4⃣ asistencias y 3⃣0⃣ de valoración en su vuelta.



Qué bueno tenerte de vuelta,… pic.twitter.com/pxs1VWgWuk — Liga Endesa (@ACBCOM) October 5, 2025

Allí, frente al Covirán Granada, Ricky volvió a la ACB más de un año después. No fue parte del quinteto inicial, pero entró al juego cuando faltaban 4:37 para cerrar el primer cuarto.

Sus primeros puntos llegaron un minuto después desde la línea de tiros libres (6-12), y su primera canasta en juego se produjo a solo 28 segundos del final del cuarto (12-19). Al descanso, ya acumulaba 6 puntos, 3 rebotes, una asistencia y un 12 de valoración.

En la segunda parte, Ricky Rubio redondeó su gran actuación. Finalizó el encuentro con 18 puntos, recibió 7 faltas, mostró una efectividad impecable desde la línea de tiros libres (9 de 9), acertó 3 de sus 4 lanzamientos de dos puntos y anotó 1 de 3 triples. Con una valoración final de 30, se convirtió sin discusión en el jugador más destacado del partido.

El Joventut, guiado por un Ricky que volvió a disfrutar sobre la cancha, se impuso en su visita a Granada con un marcador de 75-87.

Ficha técnica del partido:

Covirán Granada (14+18+21+22): Speigth (8), Thomas (6), Valtonen (5), Bozic (22), Babatunde (4) -cinco inicial- Rousselle (10), Munnings (3), Kljajic (8), Burjanadze (0), Hankins (6).

Joventut (22+12+29+24): Vives (0), Hunt (13), Hanga (4), Dekker (4), Birgander (16)- cinco inicial- Rubio (18), Tomic (13), Drell (10), Kraag (4), Hakanson (5), Allen (0).

Árbitros: Jordi Aliaga, Sergio Manuel y Raúl Zamorano.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 7.469 espectadores, según cifra oficial.

Antes del partido el club local homenajeó y entregó un cuadro conmemorativo a Ricky Rubio por su regreso con el Joventut a Granada, donde debutó en la ACB en 2005 con 14 años.EFE