Real Madrid - Olympiacos, Euroliga: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

Facundo Campazzo se lleva un balón en el partido ante la Virtus en la Euroliga. REAL MADRID

El Real Madrid de Scariolo se presenta ante su público esta temporada y lo hace con un vibrante duelo frente a Olympiacos, uno de los grandes candidatos a ganar la Euroliga.

Será una oportunidad para que los blancos empiecen a despegar después de un inicio de curso complicado. El domingo perdieron la final de la Supercopa Endesa y el martes se estrenaron con derrota en la competición continental tras una sorprendente derrota frente a la Virtus.

Un duelo en el que el Real Madrid volvió a cometer los errores del pasado. Falló mucho desde el triple y lo acabó pagando caro frente a un conjunto italiano que ofreció una imagen muy seria a lo largo de todo el encuentro.

Este jueves llega el turno de verse las caras ante una de las grandes fuerzas de la Euroliga. Olympiacos se estrenó con un sólido triunfo frente a Baskonia y buscará conquistar de nuevo el templo madridista como ya hicieron la temporada pasada en los playoffs.

¿Cuándo se juega el partido de Euroliga entre el Real Madrid y Olympiacos?

El choque entre los de Sergio Scariolo y el conjunto heleno se disputa este jueves 2 de octubre a partir de las 20:45 hora peninsular. En México serán las 12:45, mientras que en Argentina serán las 15:45 horas.

¿Dónde se juega el partido de Euroliga entre el Real Madrid y Olympiacos?

El enfrentamiento entre el cuadro madrileño y los griegos se celebra en el Movistar Arena de Madrid. Será la puesta de largo del nuevo Real Madrid de Scariolo ante su público,

¿Dónde se puede ver el partido de Euroliga entre el Real Madrid y Olympiacos?

En España, el duelo de la segunda jornada de la Euroliga se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Movistar Arena.