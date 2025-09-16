Álex Mumbrú, hospitalizado de nuevo por la pancreatitis tras ganar el Eurobasket

El oro de Álex Mumbrú con la selección alemana en el Eurobasket llegó envuelto en una batalla personal por su salud tras padecer una pancreatitis.

Los médicos ingresaron al entrenador como medida de precaución el 25 de agosto después de sufrir una infección aguda y han confirmado ahora que necesitará una intervención para extirpar la vesícula una vez hayan estabilizado su estado.

Esto último ha sido en Barcelona, nada más llegar del Eurobasket. Mumbrú acudio al centro hospitalario para someterse a un chequeo y se determinó su ingreso. Se estima que será de, al menos, dos semanas antes de la operación.

"En los últimos días me di cuenta de que no estaba físicamente preparado para entrenar al equipo durante los partidos. Decidí cambiar las funciones dentro del cuerpo técnico y darle a Alan [Ibrahimagic] la responsabilidad de dirigir los partidos", decía durante el torneo.

Tras perderse la fase de grupos, el técnico se incorporó al banquillo para los octavos. Fue puntual dando que volvió a dar el protagonismo a su ayudante Alan Ibrahimagic en los cuartos, donde Alemania superó a Eslovenia en un duelo complejo frente a la figura de Luka Doncic, marcado por cierta polémica arbitral.

Durante el torneo Mumbrú perdió hasta siete kilos y lució demacrado, aunque no dejó de participar desde su rol de segundo, dirigiendo charlas en tiempos muertos. Tuvo también un papel clave en el triunfo definitivo.

La trayectoria de Mumbrú, exjugador que conquistó varios títulos con la selección española, añade una dimensión histórica al éxito: es uno de los pocos en ganar un Eurobasket como jugador y como entrenador, y el primer nacido en España en lograrlo.

Álex Mumbru levanta el título de campeón de Europa con la selección alemana Reuters

El campeonato, disputado en Riga, confirmó que la Alemania de Mumbrú sigue en su mejor momento tras el oro mundial de 2023 y el cuarto puesto en París 2024.

El equipo mostró unos números excelentes en todas las facetas del juego. Con un promedio cercano a los cien puntos y liderazgos en porcentaje de campo, rebotes y tapones, Alemania demostró profundidad colectiva y capacidad defensiva, atributos que sostuvieron la ambición del técnico pese a sus problemas de salud.

El adiós de Gordon Herbert dejó una herencia que Mumbrú recogió con rapidez. En apenas un año convirtió las dudas sobre él en resultados, manteniendo un pleno de victorias y una identidad táctica sólida en su estreno absoluto como seleccionador.

Su pasado en el Bilbao Basket y el Valencia Basket forjó la experiencia necesaria para gestionar una 'patata caliente' con exigencia mediática y deportiva, y ahora el entrenador afronta su recuperación tras lo que se puede considerar una experiencia límite.