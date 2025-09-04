España confirma el pesimismo en los pronósticos: claves de la 'final' ante Grecia y cábalas para clasificarse a los octavos

Los jugadores de la Selección escuchan el himno nacional en la previa del duelo ante Italia. Reuters Reuters

La Selección española de baloncesto se asoma al precipicio de una posible eliminación en su partido de este jueves ante Grecia. España nunca ha sido eliminada en una fase de grupos de EuroBasket, Mundial ni JJ.OO, por lo que el fracaso sería histórico.

El combinado de Sergio Scariolo tiene en su mano despedir el ciclo del seleccionador más exitoso del baloncesto español con buen sabor de boca, pero las derrotas ante Georgia e Italia ponen a La Familia en una situación delicada.

Para colarse entre los dieciséis mejores, España debe imponerse al rival más duro del Grupo C. De lo contrario, ha de rezar para que Georgia derrote a Bosnia, lo que le daría el pase como cuarta.

Sergio Scariolo hace autocrítica en sala de prensa después de la dura derrota de España contra Italia



"Diouf nos ha hecho un auténtico destrozo"



"Íbamos ganando de uno y forzamos un mal tiro"

El reto es mayúsculo, no solo por la presión o la entidad de una de las mejores selecciones de Europa —liderada por una superestrella como Giannis Antetokounmpo—, sino por las malas sensaciones que dejó el último partido frente a Italia.

España comenzó el EuroBasket como décima en los pronósticos de la FIBA para revalidar un título del que es vigente campeona. Todo órdago contra la confianza de los jugadores españoles, pero también un estímulo para volver a dar la sorpresa, como en Berlín 2022.

Los cuatro partidos disputados hasta la fecha dan la razón a los pronósticos de la FIBA y puede que también a los de los aficionados.

Solo un 1,5% de quienes votaron en la encuesta previa al torneo veían a España revalidando su campeonato y para muchos, iba a ser la gran decepción del torneo.

Haber ganado a Chipre y Bosnia no otorga el crédito suficiente para pensar que España puede competir el título de tú a tú con las favoritas, pero caer en fase de grupos sería un varapalo que cerraría la etapa de Scariolo como seleccionador de la forma más triste.

Carencias

El seleccionador español reconocía este miércoles que ve a su equipo "tocado" de ánimos tras la derrota frente a Italia, en la que todas las carencias de España quedaron en evidencia.

“Tenemos carencias que no son corregibles y con las que debemos convivir. Grecia es el rival más fuerte del grupo. Tiene una súper estrella mundial como Anteto y una súper estrella europea como Sloukas. Es un equipazo. Necesitaremos toda nuestra energía”, admitía.

La defensa no está siendo el principal problema para los españoles, aunque el duelo ante Italia encendió todas las alarmas por la facilidad de los jugadores interiores para anotar y rebotear.

La antideportiva que terminó de enterrar a España



La Familia cae 67-63 ante Italia y se jugará el pase a octavos el jueves contra Grecia

Saliou Niang y Mouhamet Diouf se pasearon en el duelo contra España. Entre los dos, sumaron 24 puntos y 18 rebotes que revelan el agujero español en la pintura antes de medirse a uno de los mejores cuatros de la historia como Giannis.

Cuando le preguntaron a Scariolo por este tema, él lo tiene claro: centrarse en defender al ala-pívot dejaría muy desnuda la defensa exterior y Grecia puede "hacer un traje" a los españoles.

El otro pecado mortal de España ante Italia fue el bajo nivel de los hermanos Hernangómez. Entre Willy y Juancho solo anotaron un punto ante los italianos, un bagaje pobrísimo para dos de los llamados a liderar el ataque español.

Más allá de Santi Aldama, la noticia positiva para España es el nivel de sus dos jóvenes bases de 19 años: De Larrea y Saint-Supéry.

Esta ternura también la pagó España en el duelo ante Italia. Después de vencer por 13 puntos al inicio, los jugadores no supieron administrar la ventaja y, sobre todo, definir el partido en los minutos finales.

Con 64-63, los españoles tuvieron una posesión para ponerse de cara el partido y la pizarra de Scariolo no resultó: los jugadores atacaron nerviosos y la acción acabó con una antideportiva de Parra fruto de la desesperación.

Para doblegar a Grecia, la defensa interior ha de mejorar, pero también la producción ofensiva (solo Santi Aldama ofrece garantías) y la gestión del clucth. Demasiados aspectos a maquillar en solo 48 horas y con un grupo sin las estrellas del pasado.

Grecia, un hueso

Cuando España conoció a sus rivales de grupo, las cuentas para clasificarse dejaban claro que lo mejor era tener los deberes hechos antes de medirse al rival más duro: Grecia.

Los griegos marchan líderes y ya tienen asegurado su billete para los octavos de final, pero tras el tropiezo ante Bosnia, el grupo C se ha comprimido y vencer a España no solo permitirá resarcirse, sino evitar un coco en los octavos.

Grecia es primera de grupo empatada a 7 puntos con Italia, que se medirá al rival más asequible (Chipre). Con seis puntos, empatan España, Georgia y Bosnia, por lo que una derrota griega podría obligarlos enfrentar a Eslovenia o Francia.

Antetokounmpo realiza un mate en el Grecia-Italia de la fase de grupos. Reuters Reuters

La derrota helena ante Bosnia coincidió con un descanso por molestias en la rodilla de Giannis Antetokounmpo, gran estrella del torneo junto a Nikola Jokic, Luka Doncic y Alperen Sengun.

El jugador de los Milwaukee Bucks sí estará disponible frente al equipo de Sergio Scariolo, una mala noticia para las aspiraciones españolas.

Antetokounmpo ha promediado 29 puntos, 7,5 rebotes, 3 asistencias y 1,5 robos en sus tres partidos disputados en el torneo, demostrando que ha llegado en plena forma.

El combinado de Spanoulis busca su primer entorchado desde 2005 y, además de Anteto, también cuenta con escuderos de nivel como Kostas Sloukas y Tyler Dorsey.

El entrenador de la Selección española de baloncesto, Sergio Scariolo, da instrucciones a Jaime Pradilla. Europa Press Europa Press

Las cábalas

España aún puede pasar como 2ª, 3ª o 4ª del grupo en función de los resultados. La Familia depende de sí misma para estar en los octavos de final del EuroBasket, pero vencer al rival más duro del grupo (Grecia) no será fácil.

Una derrota no implicaría la eliminación. Si Georgia logra vencer a Bosnia en su duelo de este jueves a las 14:30, España sería cuarta de grupo. Además, el horario permitirá a los de Scariolo saber de antemano si se juegan la vida contra los helenos.

Es difícil pronosticar si Georgia parte como favorita frente a Bosnia. La selección balcánica dio la campanada, precisamente, con una sorpresiva victoria ante Grecia. Eso sí, Antetokounmpo no disputó ese partido.

Una victoria bosnia facilitaría un pase tranquilo y sin sobresaltos, pero esto es La Familia. Si han de estar en octavos, ha de ser a lo grande, con épica y con un triunfo sufrido ante Grecia que desafíe a la lógica una vez más antes de decirle adiós a Scariolo.