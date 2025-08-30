El palo de Joel Parra tras el mal debut de España en el Eurobasket: "No es la manera de representar a nuestro país"

Joel Parra, a la derecha, y los jugadores de la Selección tras la derrota ante Georgia EFE

España empezó con mal pie el Eurobasket 2025 en Chipre: 83-69 ante Georgia, un resultado que encendió las alarmas sobre la cohesión y el carácter colectivo del equipo en la primera jornada del torneo.

Bosnia y Herzegovina espera este sábado y, en la previa, Cadena SER entrevistó a Joel Parra, que ofreció una lectura directa del tropiezo y de la actitud que reclama para los próximos compromisos.

Parra reconoció que "el día ha sido complicado y la forma de perder que no tuvo nuestra identidad, que no es la forma correcta de representar a nuestro país. Anoche todos jugamos el partido de una manera muy individualista, donde cada uno intentó ser el líder a su forma".

El equipo revisó errores y prepara ajustes para recuperar mayor intensidad defensiva y solidaridad ofensiva, sin repetir patrones que permitieron a Georgia dominar fases decisivas del encuentro.

La marcha de Sergio Scariolo —que entrenará al Real Madrid— añade carga emocional: su despedida convierte cada partido en una oportunidad para homenajear y comprometer aún más al equipo.

Parra dijo: "Todo lo que no sea ganar una medalla sería injusto. Se trata del trato de una persona que nos ha dado tantas alegrías".

"Desde el primer día se comentó que no quería saber nada de eso. Nuestro principal objetivo es llegar lo más lejos posible, si puede ser con una medalla, pues mucho mejor, para darle ese agradecimiento a Sergio, pero dentro del vestuario se habla de hacerlo por nuestra camiseta del país que representamos".

Joel Parra llegó a la absoluta el 3 de julio de 2021 y formó parte del equipo que ganó el EuroBasket 2022 en Berlín. Con 48 internacionalidades, figura entre los jugadores más experimentados en Chipre.

"Es un orgullo haber representado a la selección durante 15 años y estar a la altura de la camiseta. Haber dejado el 110%, la competición pone todo en su lugar, y que todos los españoles sepan que los 12 jugadores que estamos aquí dimos todo".

"Primero que todo, ningún jugador está aquí para ser el nuevo nadie, el entrenador quiere que los 12 que estamos aquí demos lo máximo. Trató de compartir lo que ha aprendido; a pesar de la derrota, esto será útil para aprender, ya que no solamente se enseña con las victorias".

Las palabras de Scariolo

En rueda de prensa Scariolo restó dramatismos: "no es cuestión de táctica", y reclamó mayor contundencia: "Dar primero y no esperar que sea el rival el que nos ponga en dificultad".

Scariolo apeló a la veteranía: "Los que tienen más partidos a sus espaldas pueden enseñarles el camino". "Tampoco tienen que hacer grandes discursos ni grandes presentaciones individuales. Cada uno tiene que dar lo que sabe y lo que puede, no se tiene que convertir en otro jugador porque falta o no está uno u otro".

Esta La Familia, vigente campeona europea, se enfrenta este sábado a los bosnios a las 20.30 horas con la urgencia de rescatar sensaciones y sumar los primeros dos puntos que atenúen la decepción del debut.