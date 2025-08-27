El Real Madrid de baloncesto ficha a Izan Almansa: una promesa de la Selección para Scariolo

Izan Almansa es nuevo jugador del Real Madrid de baloncesto. La incorporación del joven ala-pívot, un secreto a voces, se hizo oficial este miércoles. El contrato que firma es por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

El jugador tuvo un paso de dos años por la cantera del Real Madrid, si bien UCAM Murcia fue su primer club formativo entre 2016 y 2019. Allí comenzó a construir una reputación por su físico y su talento, que le abrió las puertas hacia categorías superiores en tiempos de formación.

Aterrizó en el Real Madrid en 2019, pasó por el Cadete B, Cadete A y el equipo Júnior, y llegó a disputar tres partidos en la Liga EBA, experiencia que le permitió competir contra jugadores mayores y acelerar su maduración deportiva muy temprana.

En agosto de 2021, con solo 16 años, se marchó a Estados Unidos para incorporarse a Overtime Elite, convirtiéndose en el primer español en esa academia, decisión valiente encaminada a optimizar su trayectoria hacia la élite profesional y proyección internacional.

En 2023 se unió al G League Ignite con la mirada puesta en la NBA, y en 32 encuentros firmó 11,7 puntos, 7,2 rebotes y 1,5 asistencias de promedio, cifras que avalaron su suficiencia física y técnica y su potencial.

Izan Almansa, junto a Pau Gasol FEB

Tras no ser elegido en el Draft 2024, probó suerte en Australia con los Perth Wildcats de la NBL durante la temporada 2024/25, donde en 33 partidos promedió 7,6 puntos, 4,3 rebotes y un 51,1% en tiros de campo destacable.

Su palmarés en las inferiores de España es sobresaliente. Fue MVP en tres torneos de FIBA: Mundial Sub172022 (plata en Málaga), EuroBasket Sub18 2022 (oro en Turquía) y Mundial Sub19 2023 (oro en Debrecen).

En noviembre de 2024 debutó con la absoluta de la Selección dirigida por Sergio Scariolo en las ventanas de clasificación para el EuroBasket. En su primer partido oficial ante Eslovaquia anotó diez puntos en diez minutos contribuyendo a la victoria española.

Este fichaje supone una apuesta de presente y futuro para el Real Madrid, que recupera a uno de los talentos más prometedores del baloncesto español tras su experiencia internacional y espera que su adaptación europea potencie su rendimiento ya mismo.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2029, Izan Almansa afronta un nuevo capítulo bajo la tutela de Scariolo, en un proyecto que combina ambición inmediata y un plan de crecimiento pensado para consolidarle como pieza clave duradera.