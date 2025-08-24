Una carta firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant se vende por 12,9 millones y se convierte en la más cara de la historia

Una carta coleccionable firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió por 12,932 millones de dólares el sábado por la noche, estableciendo un nuevo récord como la mayor cifra pagada por una tarjeta deportiva. La venta fue gestionada por la casa de subastas Heritage Auctions.

La tarjeta, de la serie Upper Deck Exquisite 2007-08 y numerada 1 de 1 —es decir, única en el mundo—, superó a una carta de la marca Topps con la leyenda del béisbol Mickey Mantle de 1952, vendida por 12,6 millones a finales de agosto de 2022. La identidad del comprador no ha sido revelada.

Con esa cifra, la carta Jordan-Bryant también queda como el segundo artículo coleccionable deportivo más caro, solo por detrás de la camiseta de la Serie Mundial de 1932 de Babe Ruth, vendida por 24,12 millones hace casi un año en subasta.

La carta firmada por Kobe Bryant y Michael Jordan que ya es la más cara de la historia Heritage Auctions

La línea Exquisite de Upper Deck ha sido clave en el coleccionismo de este tipo de productos. También forma parte de ella la carta de rookie de LeBron James que llegó a venderse por 5,2 millones, el récord anterior de la tarjeta de baloncesto más cara de la historia que perduró hasta la subasta de este sábado.

La serie Dual NBA Logo Autographs se produjo entre 2004 y 2009. Jordan tuvo un total de ocho apariciones en esta serie, junto a otros históricos como Julius Erving o Scottie Pippen y este ejemplar único con Kobe Bryant.

El trágico accidente de helicóptero en enero de 2020 que acabó con la vida de Kobe Bryant, junto a su hija Gianna, acabó con cualquier opción de reedición de la carta y añadió valor emocional a la pieza, cuyos logotipos y firmas en rotulador azul remiten a temporadas icónicas y tiene una calificación de 6 por la empresa PSA.

El propietario conservó la carta durante más de una década y rechazó ofertas privadas de hasta siete cifras. La consignación se formalizó en febrero y la estimación previa a la subasta era de seis millones, pero la demanda excepcional llevó el precio final muy por encima de las expectativas.

La cara trasera de la carta firmada por Kobe Bryant y Michael Jordan vendida por 12,9 millones Heritage Auctions

Un santo grial del coleccionismo

Esta carta representa más que un simple coleccionable. Como explicó Chris Ivy, director de la casa de subastas: "Es vista por los coleccionistas modernos de baloncesto como un santo grial" y "debido a la trágica muerte de Kobe Bryant en 2020, siempre será la única".

La autenticidad está garantizada tanto por Upper Deck como por PSA, lo que la hace especialmente valiosa en un mercado donde han surgido problemas de falsificaciones.

Ivy comentó sobre la transición: "Hace apenas una década, un resultado de ocho cifras en el mercado deportivo era pura fantasía". La carta de Jordan-Bryant representa un cambio generacional, moviendo el récord desde las leyendas del béisbol clásico hacia las estrellas modernas del baloncesto.

La diferencia de 332.000 dólares entre ambos récords puede parecer pequeña en términos relativos, pero marca un hito simbólico importante: es la primera vez que una carta que no es de béisbol ostenta el récord absoluto de cartas deportivas.