El homenaje a toda una leyenda: la FEB rinde tributo a Sergio Llull, el último superviviente de la época dorada de la Selección

En la previa del amistoso entre España y Alemania, la Federación Española de Baloncesto (FEB) organizó un emotivo homenaje a Sergio Llull, una vez que el balear anunciara en mayo que ponía fin a su etapa en la Selección.

El base español se retira como el 15º jugador con más internacionalidades: 173 partidos a sus espaldas y siete medallas (tres oros europeos (2009, 2011 y 2015) y uno mundial (2019); la plata olímpica de Londres 2012; y los bronces de Río 2016 y del Eurobasket 2013). El último icono de la etapa más esplendorosa de la selección española de baloncesto.



"Llull, Llull, Llull", rugió el pabellón del Movistar Arena, quien también despediría a Sergio Scariolo al dirigir su último partido de la Selección en territorio español.

Con esas dos despedidas ve cerrarse una época inimitable: son los dos únicos héroes de Katowice que quedaban al pie del cañón. Los últimos supervivientes de Polonia 2009, donde España se colgó su primer oro continental y el balear se estrenó de manera oficial como internacional.

Llull saltó a la cancha y el abarrotado Movistar Arena le recibió con una cerrada ovación. Tras saludar a Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, se emitió por las pantallas de la cancha un emotivo vídeo que recogía algunos de los momentos más importantes que vivió en su dilatada trayectoria con la selección española.

La emoción del jugador se disparó aún más cuando irrumpieron en la cancha su mujer, Almudena, y sus tres hijas, y un poco más tarde también pisaron el parquet para arroparlo en este momento tan especial para él sus padres y su hermano Iván.

Entonces la leyenda cogió el micrófono y tomó la palabra: "Muchas gracias", dijo para interrumpir los aplausos que no cesaban. "Pisando la cancha me dan ganas de ponerme las zapatillas y salir a jugar, pero eso no va a pasar", bromeó.

Luego quiso agradecer su cariño a la FEB y a los aficionados: "Gracias Elisa por este homenaje, y a la afición por el apoyo que me habéis dado siempre y que nunca ha fallado. Y gracias por supuesto a mi familia, porque sin ellos yo no estaría aquí".

Y quiso desear suerte a la selección en el Eurobasket: "Seguro que vais a darlo todo y lo vais a hacer con los valores y la responsabilidad que conlleva. Seguro que cuando acabe estaré orgulloso de vosotros porque lo vais a dar todo", dijo para acabar antes de acercarse para saludar al alemán David Kramer, que será su nuevo compañero en el Real Madrid.

El homenaje a Scariolo

En la noche del jueves también se produjo el homenaje a Sergio Scariolo. Y es que el amistoso entre España y Alemania, previo al Eurobasket, quedará marcado como su último partido al frente de la selección en suelo español.

Aún queda todo el campeonato por disputarse, pero la próxima vez que el técnico italiano dirija un encuentro en España lo hará ya como entrenador del Real Madrid.

Por ello, la FEB, con Elisa Aguilar al frente, quiso brindarle un reconocimiento especial que tomó por sorpresa al propio Scariolo.

Poco amigo de este tipo de actos, el seleccionador tuvo que contener la emoción en el centro de la pista mientras el videomarcador repasaba los momentos más destacados de su carrera, justo antes de recibir unos obsequios de la presidenta Aguilar y, sobre todo, de vivir la inesperada aparición de su familia en la cancha, la que fue la gran sorpresa de la noche.

"Estoy muy agradecido a todos. A la FEB, a Elisa y a todos los que están aquí. Pero sobre todo a los jugadores, a los que estaban antes y los que están ahora, que me han mejorado muchísimo y me han dado muchas alegrías, como esta noche en la que hemos competido", comenzó Scariolo.

"A pesar de estar jodido por haber perdido, porque no celebramos las derrotas, pero estamos preparados para dar guerra en el Eurobasket. Muchas gracias a todos", concluyó.