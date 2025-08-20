Nadie apuesta por la Selección de Sergio Scariolo: uno de cada cuatro cree que será "la mayor decepción" del EuroBasket

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha actualizado sus pronósticos para el EuroBasket que comienza el próximo miércoles y ha dejado a España fuera del top-10 de aspirantes al título, a pesar de ser la vigente campeona.

Aunque la plaga de lesiones que atraviesa el equipo invita a pensar que la gesta conquistada en Berlín 2022 es difícil de repetir, el pronóstico de la FIBA concuerda con la encuesta realizada por el organismo entre los medios acreditados y que concluye que España será "la mayor decepción" para el 26,9% de votantes y solo el 1,5% la ve como campeona.

Las opciones de podio son más amables para España, aunque La Familia queda relegada a la sexta con más opciones de llevarse medalla con solo un 13,8% de los votos. La Serbia de Nikola Jokic, favorita sin discusión (73,1%).

Sergio Scariolo, que dirigirá su último gran torneo con España antes de entrenar al Real Madrid, será el segundo mejor seleccionador del EuroBasket, tan solo superado por el serbio Svetislav Pesic.

También hay noticias positivas para el debutante (siempre que supere sus problemas físicos) Mario Saint-Supery, quinto mejor joven de la competición para el 3,5% de los acreditados.

A la hora de justificar el pronóstico de España en su ranking, la FIBA considera que las lesiones (de distinta gravedad) de Santi Aldama, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Alberto Abalde y Saint-Supery, sumadas a las tres derrotas sufridas en los últimos cuatro amistosos, son una losa demasiado difícil de superar.

Sede (Año) Campeón Subcampeón Resultado de España Múnich (1993) Alemania Rusia Bronce (3º) Atenas (1995) Yugoslavia Lituania No participó Barcelona (1997) Yugoslavia Italia Cuartos de final París (1999) Italia España Subcampeón (2º) Ankara (2001) Yugoslavia Turquía Bronce (3º) Estocolmo (2003) Lituania España Subcampeón (2º) Belgrado (2005) Grecia Alemania Cuartos de final Madrid (2007) Rusia España Subcampeón (2º) Katowice (2009) España Serbia Campeón (1º) Kaunas (2011) España Francia Campeón (1º) Ljubljana (2013) Francia Lituania Bronce (3º) Lille (2015) España Lituania Campeón (1º) Estambul (2017) Eslovenia Serbia Bronce (3º) Berlín (2022) España Francia Campeón (1º) Leyenda: 🔵 Azul claro: Ediciones con 16 equipos participantes posteriores a la desintegración de la URSS y Yugoslavia (1993-2011) 🟡 Amarillo claro: Cambio de formato a 24 equipos (2013-2022)

Serbia es la gran favorita, tanto para la FIBA como para el 73,1% de encuestados. En línea con ello, se estima que su estrella, Nikola Jokic, será MVP y máximo reboteador.

La vigente campeona del mundo, Alemania, es segunda, aunque muy alejada (10%). Francia cierra el podio con un 6,2% de opciones según el sondeo.

Ni la presencia de Giannis Antetokounmpo en Grecia evita el séptimo puesto pronosticado por los helenos, ni la de Luka Doncic evita que Eslovenia cierre el top 10. Eso sí, los votantes ven a Doncic como máximo anotador y asistente del torneo.

Ante los pronósticos, España tendrá que centrarse en lo que ocurra en la pista a partir del próximo miércoles. Los de Scariolo compartirán grupo con Chipre, anfitriona, además de Italia, Georgia, Grecia y Bosnia y Herzegovina.

Antes, la Selección tendrá dos amistosos más contra un hueso como Alemania. El primero, este jueves en Madrid, y el segundo, el sábado en Colonia.