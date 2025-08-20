Muere el deportista Mohammed Shaalan en un ataque israelí en Gaza mientras buscaba comida para su familia

El deportista Mohammed Shaalan ha fallecido en Gaza por un ataque de las fuerzas israelíes

En un nuevo golpe para el deporte local, Mohammed Shaalan, de 39 años, murió este martes por la noche mientras buscaba comida para sus seis hijos cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis, en pleno corazón de la Franja de Gaza.

Shaalan fue una figura relevante del baloncesto en Gaza: jugó para clubes como Khadamat Al-Bureij y Khadamat Al-Maghazi, y fue clave en la consecución de varios títulos de la liga local que ayudaron a consolidar su reputación deportiva.

La tragedia de su muerte se suma a otra reciente: hace dos semanas falleció Suleiman Al-Obeid, exjugador de la selección nacional, apodado 'el Pelé palestino', cuando también buscaba asistencia humanitaria para su familia cerca de la misma área.

Fuentes locales aseguran que Shaalan intentaba acceder a un punto de reparto de ayuda cuando fue alcanzado por disparos. Testigos afirmaron que las fuerzas que dispararon estaban presentes en el lugar durante la distribución de suministros básicos para la población.

La familia de Shaalan quedó destrozada; el jugador intentaba conseguir alimentos y medicinas para sus seis hijos, entre ellos la pequeña Maryam, que padecía insuficiencia renal grave y envenenamiento de la sangre, condición que motivaba las súplicas públicas de su padre.

En su carrera, Shaalan destacó tanto en clubes como en la selección nacional de baloncesto. Su presencia influyente en competiciones árabes e internacionales le convirtió en una referencia para generaciones más jóvenes de deportistas locales.

Conocido por el apelativo Al-Zalzal ('El Terremoto'), Shaalan era celebrado por su potencia y liderazgo en la cancha. Su muerte no solo deja un vacío deportivo sino que simboliza la gravedad de la crisis humanitaria que vive la región.

Impacto en el deporte gazatí

La muerte de Shaalan agrava unas estadísticas ya devastadoras: más de 660 atletas han perdido la vida en Gaza desde el inicio del conflicto, según la Asociación Palestina de Medios Deportivos, cifra que refleja el alcance del daño al deporte local.

Además del coste humano, la infraestructura deportiva ha sufrido un impacto masivo: se contabilizan 288 instalaciones deportivas y de scouts destruidas en Gaza y Cisjordania, una pérdida que entierra generaciones de formación y actividad física.

El Ministerio de Sanidad de Gaza cifra en más de 62.000 los gazatíes muertos desde el 7 de octubre de 2023, y detalla que casi 2.000 fallecieron por disparos cerca de puntos de reparto y carreteras donde la gente aguardaba por ayuda.

La coincidencia en el tiempo con el asesinato de Al-Obeid subraya la exposición que afrontan los civiles en puntos de ayuda. Organizaciones humanitarias vienen denunciando los riesgos que sufren quienes acuden a recibir asistencia básica.

El deporte palestino llora a uno de sus referentes. La muerte de Mohammed Shaalan no solo aumenta la lista de víctimas deportivas sino que recuerda, en términos crudos, la relación entre conflicto, hambre y pérdida de vidas inocentes.

Organizaciones de derechos humanos y clubes locales reclamaron investigaciones y medidas de protección para civiles y deportistas; el golpe a figuras como Shaalan y Al-Obeid aumenta la urgencia de garantizar corredores humanitarios y seguridad en los puntos de reparto. La comunidad internacional sigue observando y exigiendo.