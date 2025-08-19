La hoja de ruta de Scariolo para paliar las lesiones: la apuesta por los jóvenes en una Selección sin rodaje que defiende el título

A falta de nueve días para el debut ante Georgia en el Eurobasket, la situación que atraviesa la Selección es bastante delicada a tenor de la lista de jugadores que han causado baja en los últimos días.

El combinado nacional ya arrastraba las ausencias de tres de sus jugadores más importantes: Santi Aldama, Darío Brizuela y Alberto Díaz. No obstante, Scariolo vio cómo en el último amistoso ante Francia caían también lesionados Alberto Abalde y Mario Saint-Supéry.

Mientras que el jugador del Real Madrid ha abandonado la concentración debido a una lesión muscular miofascial de grado II en el aductor corto de su pierna izquierda, del base malagueño no ha habido parte médico. Sin embargo, el seleccionador ya vaticinó que su lesión "no parece sencilla".

Ante este escenario, Scariolo se ha tenido que reinventar. Además de la plaga de lesiones que está atacando al equipo antes del inicio del Eurobasket y que lo deja sin bases, también se suma la ausencia por primera vez de los referentes Sergio Llull y Rudy Fernández.

Los jóvenes van a tener mayor protagonismo y el seleccionador ya les está poniendo a tono. Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas han sido llamados por Scariolo para reforzar a un equipo que ante Francia se vio obligado a innovar con Guillem Ferrando e Isaac Nogués.

Los nuevos refuerzos

De cara a los partidos ante Alemania, el equipo se ha reforzado con Lucas Langarita, el joven escolta del Casademont Zaragoza, y Álvaro Cárdenas, de la Universidad Boise State. Ambos jugadores ya jugaron con España B el Torneo Ciudad de Málaga y reforzaron los entrenamientos de la Absoluta.

En el caso de Langarita, campeón del mundo con la Selección Sub-19 en 2023, ya fue convocado como invitado para la Ventana de Clasificación para el EuroBasket del pasado mes de febrero.

La preparación para el Eurobasket se cerrará esta semana contra Alemania en un doble amistoso en el que todas las miradas estarán puestas en el estado de forma de Santi Aldama, Darío Brizuela y Alberto Díaz, quienes podrían estar disponibles.

Los tres jugadores de la Selección podrían disputar algún minuto ante la campeona del mundo y casi con toda seguridad llegarán al inicio del Eurobasket, aunque no lo harán en unas condiciones óptimas puesto que lo harán sin rodaje.

Tras el último amistoso ante Francia, a Sergio Scariolo se le vio especialmente preocupado y es que el Eurobasket es un desafío también personal para él ya que será su último torneo con España.

"Nuestra tristeza viene por las lesiones, que no parecen fáciles. Ya contamos con muchas bajas y jugadores jóvenes". A pesar de las ausencias, el seleccionador confía en su equipo: "Necesitamos continuidad y eso depende de la profundidad de la plantilla y las lesiones, pero tenemos señales positivas".

Y es que España parece no levantar cabeza en un verano que ya estaba resultando de lo más movido incluso antes de comenzar: Usman Garuba le comunicó a la Federación Española de Baloncesto (FEB) que no estaría disponible ya que arrastraba molestias y debido a su paternidad; mientras que Lorenzo Brown renunció también a ir al Eurobasket por motivos personales.

El puesto de base es el que protagoniza el mayor quebradero de cabeza de Scariolo. De los tres con los que cuenta el equipo, solo Sergio de Larrea está al 100%, puesto que Alberto Díaz y Mario Saint-Supéry arrastran problemas.

Sergio Scariolo, junto a algunos de sus jugadores. EFE

Scariolo tiene que mirar hacia adelante, cuente con los jugadores que cuente, y en el segundo test ante Francia le gustó mucho la actitud del equipo a pesar de que no aguantó el ritmo francés en los cinco minutos finales.

A día de hoy, el seleccionador cuenta con 17 miembros del equipo que le servirán para seguir avanzando en la preparación aunque solo 12 podrán participar en este Eurobasket que parece se le complica a España a cada día que pasa.

La expedición se encuentra integrada por: Santi Aldama, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz, Guillem Ferrando, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Lucas Langarita, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Isaac Nogués, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Mario Saint-Supéry, Yankuba Sima y Santi Yusta.