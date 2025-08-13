Cuándo se juega el amistoso España-Francia de preparación para el EuroBasket: horario y dónde ver su próximo partido

La Selección española de baloncesto afronta un nuevo duelo de preparación para el EuroBasket ante un rival de altura: Francia.

Tras las sensaciones agridulces de los duelos disputados en Málaga ante Portugal (derrota) y República Checa (victoria), los de Scariolo deberán dar su mejor versión ante una de las grandes favoritas a llevarse el cetro continental.

El Pabellón Olímpico de Badalona será la sede del duelo ante los franceses, programado para este jueves 14 de agosto.

Aunque no contarán con el gigante Víctor Wembanyama, Francia es una de las grandes potencias del baloncesto europeo, como ya demostraron en los últimos JJ.OO, donde fueron plata tras caer con honor en la final ante EE.UU.

¿Cuándo se juega el amistoso España - Francia de baloncesto?

El encuentro se disputa este jueves 14 de agosto, a las 21.00 horas.

¿Dónde ver por TV el amistoso España - Francia de baloncesto?

El encuentro se podrá ver por Teledeporte y por su página web, RTVE Play. También se puede seguir por la plataforma DAZN. Puedes seguir toda la información sobre el partido en directo por la web de Mundo Deportivo.