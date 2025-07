El Real Madrid oficializa la salida de Chus Mateo tras tres temporadas en el banquillo

Chus Mateo deja de ser entrenador del Real Madrid. Así lo ha anunciado el club blanco en un comunicado en el que ha querido agradecer el papel de su técnico durante las tres temporadas que ha permanecido en el cargo.

Se acaba la etapa del entrenador español, quien tenía contrato hasta 2026 en el Madrid. Una aventura que ha dejado por el camino seis títulos, el último de ellos la Liga Endesa conquistada hace apenas una semana contra Valencia Basket.

Sin embargo, a pesar de un buen tramo final de temporada (30 victorias en los últimos 31 partidos), el Real Madrid ha decidido iniciar un nuevo ciclo en su equipo de baloncesto. El curso había concluido con una alegría, pero el balance global del año ha terminado pesando más.

Comunicado Oficial: Chus Mateo. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 3, 2025

Y es que el desempeño en el resto de competiciones no ha sido positivo. Perdieron la final de la Supercopa y Copa contra Unicaja Málaga y en la Euroliga no fueron capaces de dar el callo. Finalizaron en séptima posición y no lograron después el billete a la Final Four del torneo.

Mateo se sentía con fuerzas para continuar. Así lo manifestó desde el parqué de La Fonteta, mientras sus jugadores celebraban el título de Liga, el 38 de la historia de la sección. En la misma línea, se mostró al día siguiente, en las visitas institucionales al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Pupilo de Laso

Chus Mateo llegó al Real Madrid como asistente de Pablo Laso en 2014, formando parte de una de las eras más gloriosas del club. Bajo la dirección de Laso, y con Mateo como pieza clave del cuerpo técnico, el equipo conquistó 2 Euroligas, 5 Ligas Endesa, 4 Copas del Rey y 5 Supercopas.

El madrileño era conocido por su capacidad táctica, su inteligencia emocional y su habilidad para conectar con los jugadores, siendo especialmente valorado por los veteranos del vestuario.

Pablo Laso, junto a Chus Mateo. AFP7 / Europa Press

La salida abrupta de Laso en 2022, tras una década de éxitos, dejó un vacío enorme. Asumir el cargo de primer entrenador del Real Madrid significaba enfrentarse a una afición y una directiva acostumbradas a ganar siempre, y a la sombra de un técnico convertido en mito.

La transición no era sencilla: el vestuario venía de una etapa dorada, pero también estaba emocionalmente tocado y bajo una presión mediática constante. Tres años después, se marcha con seis títulos bajo el brazo siendo el cuarto más laureado de la historia del club (tras Ferrándiz, Laso y Lolo Sainz).

Tres años al mando

En su primera campaña como entrenador principal, Mateo afrontó el reto con naturalidad y sin romper con el legado de Laso. El inicio fue exigente, pero logró cohesionar al grupo y, pese a perder la final de la Liga Endesa ante el Barça, firmó una temporada memorable.

Conquistó la Supercopa de España y, sobre todo, la Euroliga en una de las finales más épicas del club, con una remontada histórica ante Partizan en cuartos y una canasta decisiva de Sergio Llull en la final.

Este título le situó como el sexto entrenador español en ganar la máxima competición continental y consolidó su nombre en la historia blanca.

La segunda temporada de Mateo fue la de la consolidación. El Real Madrid logró un triplete nacional: Supercopa, Copa del Rey y Liga ACB, mostrando un dominio abrumador en la competición doméstica. Además, el equipo repitió presencia en la final de la Euroliga, aunque en esta ocasión cayó ante Panathinaikos.

La tercera campaña, esta última ha sido la más complicada. El equipo sufrió el peor inicio en dos décadas, especialmente en la Euroliga, donde tuvo que remar a contracorriente para clasificarse a los playoffs, cayendo finalmente en cuartos ante Olympiacos.

Chus Mateo y, de fondo, el banquillo del Real Madrid celebrando EFE

Perdió también la final de la Supercopa frente a Unicaja y claudicó de nuevo ante los malagueños en la final de la Copa del Rey. La única alegría llegó hace apenas una semana con la conquista de la 38ª Liga al imponerse con facilidad a Valencia Basket.

Sin embargo, ni siquiera el apoyo de figuras como Campazzo y Tavares, ni el reconocimiento como Mejor Entrenador de la temporada regular en Liga Endesa, evitaron su destitución. Se abre ahora un ciclo en el que el Real Madrid buscará seguir siendo un equipo dominante.