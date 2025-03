'Torch' George: "Ser empresaria y Globetrotter es demostrar que las mujeres podemos destacar en cualquier ámbito de la vida"

Los legendarios Harlem Globetrotters vuelven a España. Los aficionados al baloncesto podrán disfrutar de nuevo del mítico equipo norteamericano que visitará nuestro país como parte de la gira global 2025 Harlem Globetrotters World Tour. Una vez más, Madrid y Barcelona son las primeras ciudades confirmadas de esta inolvidable experiencia.

Los aficionados disfrutarán de sus Globetrotters favoritos con jugadas imposibles, nuevos trucos y espectaculares movimientos solo al alcance del histórico equipo de Harlem, que en 2026 celebrará su centenario. En 2024, la gira de los Harlem Globetrotters visitó diez ciudades españolas (Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, Bilbao, Zaragoza, Lleida, Castellón, Murcia, Córdoba y Barcelona) y reunió a más de 50.000 espectadores. Los míticos Harlem Globetrotters han protagonizado ya 9 giras con Proactiv Entertainment en España.

El equipo ha promocionado su icónica marca en más de 124 países y territorios de seis continentes desde 1926. Y ahora regresan a España en 2025 como parte de su gira global, del 13 al 25 de mayo, por once ciudades de nuestro país: Menorca, Madrid, A Coruña, Bilbao, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Málaga, Girona, Valencia y Barcelona.

Unos Globetrotters que llevan haciendo magia durante décadas gracias a estrellas como Cherelle George, conocida dentro del equipo como 'Torch'. Esta jugadora, que destaca por su increíble manejo de balón y que recibe el sobrenombre de 'Reina del dribbling', está considerada como una de las más habilidosas del planeta.

A lo largo de su camino siempre ha estado acostumbrada a hacer historia. De hecho, en el año 2018 se convirtió en la primera mujer del equipo en poseer un Récord Mundial Guiness. Estableció la mejor marca mundial de volteretas con el balón bajo una pierna en un minuto con 32 vueltas. A pesar de su 1,70 metros de estatura, su grandeza reside en su calidad.

Durante su carrera como estudiante jugó de escolta y dejó números asombrosos promediando más de 25 puntos por partido y siendo incluida incluso en el Salón de la Fama del Iowa Western Community College. También pasó por las universidades de Purdue y por la de Oklahoma City.

En el mundo del baloncesto, y especialmente en el de los Harlem Globetrotters, Cherelle George se ha acostumbrado a romper barreras. Sin embargo, en su vida siempre ha sido considerada una pionera, especialmente desde que consiguió lanzar su propia línea de ropa, 'Hood to History'. Ahora, tras haber visitado varias veces España formando parte de la gira de los Harlem Globetrotters, atiende a EL ESPAÑOL para narrar la dureza de su camino.

George 'Torch' junto a otro jugador de los Harlem Globetrotter. Imagen cedida

¿Qué supone para ti formar parte de los Harlem Globetrotters?

Ser un Harlem Globetrotter es mucho más que jugar al baloncesto: es entretener, inspirar y romper barreras. Cada vez que me pongo la camiseta, significa continuar una sólida tradición de excelencia, innovación y ayuda a la comunidad. Se trata de utilizar el baloncesto como plataforma para inspirar a la próxima generación, al tiempo que se amplían los límites de lo que es posible dentro y fuera de la pista.

¿Cómo defines tú lo que hacen los Harlem Globetrotters alrededor del mundo?

Los Harlem Globetrotters son embajadores mundiales del baloncesto, el entretenimiento y la buena voluntad. Viajamos por todo el mundo deslumbrando al público con increíbles tiros con truco, mates de altura y actuaciones cómicas que combinan el deporte con el espectáculo. Somos algo más que atletas: inspiramos a las comunidades a través de programas de divulgación, campañas contra el acoso escolar y visitas a escuelas y hospitales.

Nuestras actuaciones trascienden idiomas y culturas, uniendo a los aficionados a través de la alegría del juego. Con un legado de romper barreras y establecer récords, seguimos superando los límites del baloncesto al tiempo que utilizamos nuestra plataforma para difundir la positividad, promover la inclusión y llevar sonrisas a personas de todas las edades.

¿Alguna vez os han dicho que lo que hacéis no es baloncesto? ¿Os habéis encontrado con ese tipo de críticas?

Las personas que han asistido a un partido de los Globetrotters y entienden de baloncesto reconocen que, ante todo, somos jugadores de baloncesto. El entretenimiento y los trucos son cosas que aprendimos una vez que nos unimos al equipo. Hay algunas personas que critican en Internet o dicen que hay un imán en el balón y eso suele ser porque nunca han ido a un partido.

¿Te hubiera gustado ser jugadora profesional y haber sido una estrella de la WNBA?

Ahora me considero una jugadora de baloncesto profesional. Tuve la oportunidad de jugar algunos partidos de la WNBA con un contrato de entrenamiento y fue una experiencia genial. Tuve algunas complicaciones de salud durante ese tiempo que me mantuvieron alejada del juego durante unos años.

¿Qué tienen para ti en común ese baloncesto y lo que vosotros hacéis?

Realmente, no hay ninguna diferencia entre lo que hago como Harlem Globetrotter y lo que hacen otras jugadoras de baloncesto profesionales. El regate llamativo, los pases locos, la competitividad y el entretenimiento son cosas que se ven en todos los jugadores profesionales de baloncesto. Como Globetrotter, tenemos la oportunidad de interactuar más con nuestros seguidores antes y después de los partidos.

¿Cómo son vuestros entrenamientos? ¿Cada cuánto tiempo entrenáis?

Mis entrenamientos son muy ligeros y divertidos. Fuera de temporada, participo en algunos partidos de la liga de verano para mantener mi carácter competitivo y mi fluidez, pero normalmente estoy sola en el gimnasio trabajando en el manejo del balón y en diferentes tiros con truco. También me aseguro de hacer unos cientos de tiros a la semana.

¿Has tenido algún ídolo o te has fijado en alguna gran estrella desde tus inicios? ¿Y quien es ahora tu jugador y/o jugadora preferida?

De niña, admiraba a jugadores como Allen Iverson y Michael Jordan. Me encantaba Iverson porque era auténtico, apasionado, llamativo y divertido. Su habilidad con el balón era increíble y jugaba con mucho corazón. Jordan era simplemente Jordan. Admiraba la mentalidad y la ética de trabajo de Jordan.

Cherelle George 'Torch' firmando autógrafos a unos aficionados de los Harlem Globetrotters. Imagen cedida

Una de tus mayores virtudes es tu manejo de balón, ¿se podría decir que eres la Kyrie Irving de los Harlem Globetrotters? ¿Te identificas con algún otro jugador por tu estilo de juego?

Yo diría que soy la versión femenina de Marcus Haynes y Curly Neal de los Harlem Globetrotters. Pero soy tan escurridiza como Kyrie Irving.

En Europa no existe el concepto de ‘baloncesto universitario’ y los jugadores llegan a la NBA desde equipos profesionales. ¿Cómo defines tú el baloncesto universitario y su importancia?

Para los jugadores de baloncesto, la universidad es un trampolín académico y deportivo que les prepara para el futuro. Ofrece competición de alto nivel, desarrollo de habilidades y exposición a ojeadores profesionales, al tiempo que proporciona una valiosa educación. El baloncesto universitario enseña disciplina, trabajo en equipo y perseverancia, y forma a los jugadores dentro y fuera de la pista.

También sirve como red de seguridad, garantizando que los atletas tengan un título y opciones profesionales más allá del baloncesto. Con una formación estructurada, entrenadores de alto nivel y reconocimiento nacional, la universidad puede ser una vía crucial hacia la NBA, las ligas extranjeras o las carreras de entrenador. En última instancia, forja el carácter, la resiliencia y las oportunidades para toda la vida más allá del juego.

En el año 2018 conseguiste ser la primera mujer Globetrotter en conseguir un Record Guiness. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sientes una pionera por ello?

Me sentí genial al ser la MEJOR del mundo con un movimiento que practiqué y dominé de niña en Reading (Pensilvania). Ser la primera mujer en conseguirlo también fue algo monumental, porque ahora hay otras mujeres que quieren batir sus propios récords y se está convirtiendo en la nueva norma.

¿Cómo es ser mujer y Globetrotter? ¿Te has encontrado con alguna barrera por ello?

Ser una mujer Harlem Globetrotter es un honor, un reto y una oportunidad pionera. Significa romper barreras en un espacio dominado por los hombres e inspirar a niñas de todo el mundo. Como Globetrotters femeninas podemos exhibir nuestras habilidades baloncestísticas de élite, entretener a los aficionados y demostrar que el talento no entiende de sexos. Aunque hay retos, como superar los estereotipos y obtener el mismo reconocimiento, redefinimos lo que es posible en el deporte.

Llevamos el legado de las pioneras que nos precedieron, demostrando que pertenecemos a la cancha a través de la habilidad, la confianza y la perseverancia. Más allá del baloncesto, empoderamos a las generaciones futuras, demostrando que con trabajo duro y determinación, las mujeres pueden prosperar en cualquier ámbito.

¿Cómo de importante es llegar con estas giras hasta países ‘casi al otro lado del mundo’ como España? ¿Cómo es el público español?

Llegar a países como España es esencial para ampliar el impacto global de los Harlem Globetrotters, difundir la alegría e inspirar a públicos diversos. El baloncesto es muy apreciado en España, y los aficionados aprecian la habilidad, la creatividad y el entretenimiento, lo que lo convierte en un lugar perfecto para el estilo único de los Globetrotters. El público español es apasionado, enérgico y profundamente comprometido, y responde con entusiasmo a los trucos y al humor del equipo.

Las giras internacionales fortalecen las conexiones culturales, muestran la universalidad del baloncesto y continúan la misión de los Globetrotters de unir a la gente a través del deporte. Traer el espectáculo a España no sólo entretiene, sino que también inspira a la próxima generación de jugadores y aficionados al baloncesto de todo el mundo.

Globetrotter y empresaria, ¿te sientes un ejemplo para las futuras generaciones, sobre todo femeninas?

Por supuesto. Ser a la vez una Harlem Globetrotter y una empresaria significa romper barreras, inspirar a la próxima generación y demostrar que las mujeres pueden sobresalir en múltiples campos. Se trata de demostrar que el éxito no se limita a un solo camino: se puede dominar en la cancha al tiempo que se construye un negocio, una marca o un legado más allá del baloncesto.

Las chicas jóvenes, especialmente, necesitan ver representación en el deporte y el espíritu empresarial para saber que ellas también pueden perseguir grandes sueños. Al liderar con confianza, resiliencia e innovación, espero empoderar a las generaciones futuras para que superen los límites, abracen sus talentos y creen sus propias oportunidades en cualquier ámbito que elijan.

Por último, ¿te queda algún objetivo o sueño por cumplir en el baloncesto?

Por supuesto. El baloncesto me ha dado oportunidades increíbles, pero siempre me esfuerzo por conseguir más. Quiero seguir inspirando a la próxima generación, especialmente a las chicas jóvenes, rompiendo barreras y demostrándoles que todo es posible. Establecer nuevos récords, expandir el juego por todo el mundo y crear oportunidades para los futuros deportistas están en mi lista. Ya sea como entrenadora, como mentora o como pionera de nuevos espacios para las mujeres en el baloncesto, mi objetivo es dejar un impacto duradero. El baloncesto me ha dado mucho y quiero devolvérselo a la vez que sigo desafiándome a mí misma, creciendo y logrando nuevos hitos dentro y fuera de la cancha