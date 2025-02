El Barça cae estrepitosamente ante La Laguna Tenerife en un mal segundo tiempo y es eliminado de la Copa del Rey

La sorpresa de la Copa del Rey ha saltado en el segundo partido de los cuartos de final después de que el Barça haya caído eliminado tras perder ante La Laguna Tenerife. El partido tuvo dos escenarios totalmente diferentes. Un primer tiempo excepcional para los azulgranas y una segunda parte donde pagaron la lesión de Kevin Punter. [Así hemos vivido la derrota del Barça]

El Barça no llegaba a Gran Canaria con la etiqueta de ser el gran favorito, pero no en muchos pronósticos entraba que los de Joan Peñarroya cayesen eliminados a las primeras de cambio. El técnico culé ya avisaba en la previa que pueden ganar a cualquier rival y sufrir contra cualquier otro y los peores presagios terminaron por confirmarse.

La temporada del conjunto azulgrana se está caracterizando por una irregularidad que hace difícil presagiar que este equipo vaya a poder ganar algún título esta temporada. Ante La Laguna Tenerife volvieron a pecar de las desconexiones y no saber gestionar los últimos instantes de los partidos.

Unicaja esperaba rival en semifinales después de llevarse la victoria ante Joventut y todas las miradas apuntaban al Barça, sobre todo después de cuajar un primer tiempo excepcional. Con 33 puntos, ha firmado el cuarto más anotador de un equipo en la historia de la Copa del Rey.

Sin embargo, todo cambió en la segunda parte. El recital anotador del equipo terminó tras la lesión de un Kevin Punter esencial en el esquema de Peñarroya. Por medio de Marcelinho Huertas y Fran Guerra, La Laguna Tenerife se lo fue creyendo hasta conseguir remontar el partido y eliminar al Barça.

El talento ofensivo azulgrana

No pudo empezar de la mejor manera el segundo partido de los cuartos de final de la Copa del Rey con un acierto ofensivo tremendo por parte de ambos equipos. La Laguna Tenerife se presentó con dos triples consecutivos obra de Fitipaldo y Kramer, mientras que el Barça no se salió de su guion y su poderío en ataque no tardó en darle resultados.

Joel Parra le quitó el corcho a la botella y el conjunto azulgrana se estrenó desde el tiro exterior. Satoransky, acto seguido, anotó el segundo, pero inmediatamente Scrubb metió un triple. Los ataques de los dos equipos carburaban de lo lindo hasta que la Laguna Tenerife se vino abajo al término del primer cuarto.

Los de Txus Vidorreta sólo hicieron una falta en el primer tiempo y el Barça terminó el primer cuarto con una ventaja de diez puntos. Reaccionó el entrenador del equipo tinerfeño dando entrada a un Marcelinho Huertas que se convirtió en el jugagador más veterano en disputar un partido de la Copa del Rey, pero no funcionó. La segunda unidad azulgrana (Kevin Punter, Joel Parra, Willy Hernangómez y Darío Brizuela) pusieron tierra de por medio (23-33).

El segundo cuarto comenzó también con un intercambio de canastas entre la Laguna Tenerife y el Barcelona. Las canastas de Willy Hernangómez y Juan Núñez eran replicadas por medio de Shermadini y Kramer. Los ajustes de Txus Vidorreta permitieron frenar el torrente ofensivo del conjunto azulgrana, pero a los tinerfeños le costaba mucho acercarse en el marcador.

Dos triples seguidos de Fitipaldo pusieron a la Laguna Tenerife a seis puntos, pero fue entonces cuando emergieron las figuras de Parker y Punter por medio de los triples, uno cada uno. Sin embargo, la última canasta fue para el de siempre, Bruno Fitipaldo. El charrúa aprovechó la asistencia espectacular de Marcelinho Huertas para irse al descanso con un marcador de 47-54.

La reacción de La Laguna

El tercer cuarto no pudo empezar de la peor manera para el Barça. Kevin Punter tuvo que abandonar el partido e irse directamente al vestuario con el brazo en cabestrillo. Se teme una lesión en el hombro para el jugador estadounidense. Reaccionó bien el Barça con los triples de Joel Parra y Satoransky, pero terminó echando de menos a Punter.

Los azulgranas estuvieron más de tres minutos sin encestar ninguna canasta permitiendo a La Laguna ponerse a cuatro puntos con un parcial de 12-4. Metu, desde el tiro libre, rompió la sequía del Barça y Anderson culminó la reacción con un triple que fue replicado inmediatamente por Abromaitis. Metu anotó dos tiros libres y Marcelinho Huertas erró su tiro sobre la bonica (66-73).

La Laguna Tenerife se lo creyó por medio de Marcelinho Huertas y con un nuevo triple metió el miedo en el cuerpo a los jugadores del Barça. Abrines desde el tiro libre metió los dos únicos puntos para un equipo que volvió a tener un parcial en contra de 10-2, permitiendo que el equipo tinerfeño se pusiera por delante en el partido.

El Barça siguió vivo en el partido por la renta que había conseguido durante el primer tiempo y, sobre todo, por los rebotes en ataque. Marcelinho Huertas y Doornekamp con dos triples pusieron a La Laguna siete arriba.

Los azulgranas se precipitaron en el último cuarto, pero la canasta de Satoransky y los triples de Metu y Abrines situaron al Barça a tres en el último minuto. Sin embargo, los dos tiros libres anotados por Marcelinho Huertas a falta de 11 segundos acabaron con las aspiraciones del Barça en esta Copa del Rey (91-86).