La polémica de la Euroliga: Panathinaikos ha tenido los mismos árbitros en sus últimos cuatro partidos

Panathinaikos se proclamó este domingo justo vencedor de la Euroliga tras vencer al Real Madrid. El conjunto de Chus Mateo, que realizó una muy buena primera parte, se ahogó en un segundo tiempo donde estuvo lastrado por los errores en el triple. Los blancos erraron nueve triples consecutivos en un tercer cuarto para olvidar en el que solo consiguieron anotar 7 puntos, después de haber encestado 36 en el acto inicial.

Esas fueron las dos caras de un Real Madrid que tras tener el título en el bolsillo, lo dejó escapar. Además de los errores en el lanzamiento exterior, personificados en jugadores como Mario Hezonja, Dzanan Musa y Sergio Rodríguez, el conjunto blanco también fue víctima de un grave problema con las faltas.

Facundo Campazzo, Vincent Poirier y Edy Tavares se cargaron de personales muy pronto y eso dificultó las rotaciones de un Chus Mateo que tampoco estuvo muy acertado en la toma de decisiones. Esta cuestión encendió los ánimos del banquillo madridista y avivó una curiosa polémica: Panathinaikos ha tenido a los mismos árbitros en sus últimos cuatro partidos. Desde el final de su serie de playoffs contra Maccabi hasta la Final Four.

Los árbitros 'favoritos' de Panathinaikos

Ilija Belosevic y Mehdu Difallah son los polémicos protagonistas de esta rocambolesca historia. Ellos son dos árbitros de Euroliga y, casualmente, han estado presentes en los últimos cuatro partidos de Panathinaikos en la competición. Cuatro encuentros que, curiosamente, se han saldado con cuatro triunfos que han conducido a los de Ergin Ataman a su primer título en 13 años.

Se podría decir que la pareja de colegiados ha traído mucha suerte al equipo del Oaka. Desde su serie de playoffs contra Maccabi hasta su victoria sobre el equipo de Chus Mateo en la gran final donde tres jugadores blancos quedaron gravemente marcados por las faltas.

El primer episodio de esta idílica relación se produjo en el cuarto partido de su serie de playoffs contra el equipo israelí. Maccabi había conseguido ponerse 1-2 robando el factor cancha a los griegos. Sin embargo, desde la aparición Ilija Belosevic y Mehdu Difallah, todo cambió.

Los de Ataman consiguieron dar la vuelta a una serie que tenían muy complicada con una victoria fuera de casa (88-95) y un segundo triunfo en el Oaka (81-72). Gracias a esas dos victorias, los griegos consiguieron sacar su billete para la Final Four de Berlín, donde de nuevo les estaban esperando su pareja de árbitros fetiches.

Ergin Ataman durante la disputa de la Final Four. Reuters

En la semifinal frente a Fenerbahçe, Ilija Belosevic y Mehdu Difallah volvieron a formar parte del trío arbitral que dirigió el encuentro. Y su actuación no dejó nada contento a Sarunas Jasikevicius, técnico del cuadro otomano. Sin embargo, su gran actuación llegó en la final contra el Real Madrid.

A pesar de que el conjunto blanco realizó un pésimo partido en el segundo tiempo, lastrado por la falta de ideas en ataque y por los errores en el lanzamiento de tres, lo cierto es que hubo una serie de decisiones bastante polémicas. Sobre todo, alguna clara falta a Tavares en la pintura no pitada y la técnica que supuso la cuarta personal de Vincent Poirier.

Antes, en el segundo cuarto, también hubo una dudosa antideportiva señalada a Dzanan Musa. Y aprovecharon los primeros minutos para cargar a Tavares con dos faltas consecutivas. Un cúmulo de situaciones que provocaron que Chus Mateo estallase como nunca antes lo había hecho, recibiendo así su correspondiente técnica.

El saldo de tiros libres también fue bastante anómalo, ya que Panathinaikos acudió hasta la línea de personal en 30 ocasiones, mientras que el Real Madrid solo lo hizo en 18. Los blancos terminaron absolutamente desquiciados por su falta de claridad en el juego y por esas decisiones controvertidas que terminaron condicionando el plan de Chus Mateo.

Chus Mateo, en la final de la Euroliga Reuters

El entrenador blanco no pudo poner en práctica su plan como le habría gustado al quedarse durante buena parte de la segunda mitad sin poder contar con Vincent Poirier y Tavares, quienes se cargaron con la cuarta falta demasiado pronto. El francés incluso terminó expulsado.

Lo mismo sucedió en el puesto de base, ya que Campazzo también tuvo que cargar con la pesada mochila de las personales, lo que hizo que el argentino se saliera del partido antes de tiempo. El base acabó expulsado como su compañero y su sustituto, Sergio Rodríguez, condicionado también por sus cuatro faltas. De esta forma, el Real Madrid terminó maniatado y sin capacidad de reacción en un final en el que hubiera necesitado una de sus heroicas remontadas.

El propio Chus Mateo analizó así esta cuestión en la rueda de prensa posterior: "¿Si las faltas nos han sacado del partido un poco? Sin duda. No sé cómo decirlo. Estoy confuso con el arbitraje porque nos pusimos muy pronto con faltas en los jugadores grandes. Es una cosa que durante el año no nos había pasado en Euroliga. Tuvimos a jugadores en pista con dos faltas, Campazzo también tuvo problemas, seguramente por la frustración... Pitaron una técnica a Poirier que nos hizo mucho daño".

"Bueno, son cosas del juego y hay que saber asumirlo en ocasiones, el no tener a tus pivots sin faltas. No ha sido el mejor día en ese aspecto para nosotros. No quiero decir con esto que me queje, pero sí que es verdad que esperas que el nivel sea parejo a la hora de utilizar ambas manos".

La queja de Giannakopoulos

Las polémicas designaciones arbitrales ganan una especial relevancia si se echa la vista hacia atrás y se comprueban las últimas decisiones que han rodeado al entorno de Panathinaikos. La eliminatoria de playoffs entre los griegos y el Maccabi fue de lo más caliente y contó con un agitador muy particular, Dimitris Giannakopoulos, presidente de los helenos.

Tras el primer partido celebrado en Atenas, que se saldó con triunfo de Maccabi por 87-91, el máximo dirigente del club griego pidió "más respeto" tanto al colectivo arbitral como a la propia Euroliga. Sin embargo, fue tras el tercer encuentro, justo cuando volvió a perder su equipo, cuando estalló de manera definitiva.

Desde esta rajada de Giannakopoulos, Presidente PAO, contra Euroliga, tras perder 3º de la serie con MACABBI, los griegos han tenido a los mismos dos árbitros en los siguiente 4 partidos, incluyendo semi y final de F4. Quizá DANIEL HIERREZUELO debería explicarse, ¿no? pic.twitter.com/rUUqkYCAAZ — Valentin Martin (@valenmartin) May 26, 2024

A través de sus redes sociales, Giannakopoulos publicó un vídeo en el que se quejaba de malas maneras del trato arbitral, casi amenazando a la organización. Y todo después de tres acciones polémicas: una falta de Jerian Grant sobre Lorenzo Brown, un balón que Josh Nebo intentó rescatar pisando la línea y un tapón legal de Mathias Lessort que se concedió como canasta.

"A 55 segundos del final de partido pisaron la línea de banda enfrente de vuestros ojos, de vuestros propios ojos, y decís que no visteis nada. Después de eso, contáis una canasta que no valía y en vez de darnos la posesión dictamináis que se decida con un salto. ¿Nadie en la Euroliga ve esto? ¿Señor Hierrezuelo, señor Bodiroga, señor Montiejunas? ¿Nadie?".

Estas fueron las duras palabras publicadas a través de un vídeo sin camiseta y fumando de Giannakopoulos que hicieron estallar toda la polémica. Y es que el presidente de Panathinaikos ya venía muy alterado por la decisión de la Euroliga de permitir la entrada de público en la sala Pionir, el pabellón de Belgrado que Maccabi ha utilizado para disputar sus partidos como local tras el estallido de la guerra en Gaza.

"Cuando se votó para decidir si se permitía al Maccabi participar en la competición de este año, con todo lo que estaba ocurriendo en el territorio, el Maccabi había dicho y prometido que todos sus partidos se celebrarían a puerta cerrada. Y, de repente, estoy leyendo en todas partes que habrá 2.000 aficionados. Esperemos que esto sean sólo tonterías y que la Euroliga haga lo necesario para que el partido comience y lo haga en las circunstancias que el Maccabi prometió en la Asamblea General". Estas fueron las quejas del dirigente griego recogidas por el medio Eurohoops.

Aquellas palabras no sirvieron a Giannakopoulos de mucho, ya que el duelo se disputó con presencia de público. Sin embargo, tras aquel polémico final que puso el 1-2 en la serie a favor de Maccabi, llegó la peculiar designación arbitral. Ilija Belosevic y Mehdu Difallah aparecieron en escena y desde entonces, Panathinaikos no ha vuelto a ceder un encuentro hasta levantar el título en Berlín. Una polémica que señala ahora de manera directa a Daniel Hierrezuelo y Dejan Bodiroga, director arbitral y presidente de la competición.