Horario y dónde ver el Barça - Olimpia Milán: hora, fecha y TV del partido de la Euroliga

El Barça quiere espantar los fantasmas que ya le acecharon durante el primer tramo de la temporada. El conjunto de Roger Grimau ha entrado en barrena en los últimos días y acumula dos derrotas de manera consecutiva en la Liga Endesa, además ante rivales que no están llamados precisamente a luchar por el título, así que todas las dudas se han vuelto a precipitar sobre los culés.

Ahora, al FC Barcelona se le abre una oportunidad para cortar de cuajo esta mala racha porque se enfrenta al Olimpia Milán este viernes en la decimocuarta jornada de la Euroliga (20:30 horas, Palau Blaugrana). Los culés necesitan ganar a los italianos y recuperar el camino de la victoria que han perdido en esta última semana.

El Barça no quiere que la distancia con el Real Madrid siga siendo tan grande. Los de Grimau marchan por detrás de los blancos tanto en la Liga Endesa como en Europa, y eso no es algo del agrado de la afición blaugrana que no está viviendo una temporada sencilla.

[El Barça sufre, pero se lleva un importante triunfo en el Palau frente al Fenerbahçe]

El partido, sobre el papel, se presenta asequible para los catalanes porque el Olimpia Milán está en la zona baja de la clasificación, con los peores equipos de la Euroliga. Eso sí, esto es un arma de doble filo porque de caer, la crisis de los de Grimau se acrecentaría notablemente.

¿Dónde es el Barça - Olimpia Milán?

Este partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Euroliga entre el Barcelona y el Olimpia Milán se disputa en el Palau Blaugrana, el lugar en el que los culés juegan habitualmente sus encuentros como local y que tiene capacidad para 17.960 espectadores.

¿Cuándo y a qué hora es el Barça - Olimpia Milán?

Este choque de la decimocuarta jornada de la Euroliga entre los culés y los italianos se jugará este viernes 15 de diciembre a partir de las 20:30 hora peninsular. En México serán las 13:30, mientras que en Argentina serán las 16:30 horas.

Jokubaitis entra a canasta en un partido con el Barça. EFE

¿En qué canal de TV se puede ver el Barça - Olimpia Milán?

En España, este partido que disputan el Barça y el Olimpia Milán en la Liga Endesa se podrá seguir en DAZN.

También se podrá seguir el encuentro en directo gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará del FC Barcelona - Olimpia Milán correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Endesa.

Sigue los temas que te interesan