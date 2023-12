Aura, la joven trans que lucha para jugar al baloncesto con otras mujeres: "Es mi pasión y no voy a renunciar a ello"

"Me frustra el no poder salir al campo. Entreno de lunes a jueves en el Club de Baloncesto Albacete (CBA). Pero, a la hora de la verdad, en los partidos me quedo en el banquillo porque no me dejan jugar". Aura, 17 años, lleva desde los siete jugando al baloncesto. Y hace dos comenzó su transición de género. A partir de este momento, empezaron los problemas deportivos.

En octubre de este año, su padre fue a inscribirla con su nuevo documento de identidad y no se lo permitieron. La joven albaceteña se encuentra indignada porque no puede competir con los mismos derechos que sus compañeras. De momento, la Federación de Castilla-La Mancha no le ha permitido federarse en los campeonatos regionales.

A pesar de llevar un ritmo de vida agotador por la presión que supone estudiar segundo de bachillerato y compaginarse el resto de actividades, reconoce que siempre hay un hueco para el baloncesto. "Aunque tenga exámenes, no falto ni un día a entrenar". Para organizarse el día tiene que hacer malabares. "Duermo cuatro o tres horas al día", relata en conversación con EL ESPAÑOL.

Aún así, no puede dejar de lado, ni un segundo, el baloncesto. En parte, porque desde pequeña su padre le ha inculcado el compromiso y la responsabilidad con este deporte. A veces, reflexiona y se siente decepcionada. "Pienso que no sé para qué sirve ir a entrenar si luego no me dejan desempeñar la labor en los partidos", añade con el gesto entristecido. No ve la salida. No ve que pongan solución a este grave problema.

La Federación de Castilla-La Mancha se encuentra en el centro de todas las miradas. Hay un vacío legal, que ni ellos mismos se han preocupado en solucionar. Según la Ley del Deporte y los estatutos del Comité Olímpico Internacional, Aura "tiene la disponibilidad de practicar un deporte sin discriminación de ningún tipo". Sin embargo, la Federación de Castilla-La Mancha le impide su participación en la categoría femenina.

También, la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, en el apartado de medidas en el ámbito de la Cultura, el Ocio y el Deporte respalda la igualdad en el ámbito deportivo.

El presidente de la Federación de CLM, Pepeban Gálvez, en declaraciones a EL ESPAÑOL ha explicado que no se le permite jugar porque así lo ha establecido la Federación Internacional. "La FIBA nos ha pedido que esperemos a que haya un marco regulador que establezca las condiciones de juego a personas trans. Se han puesto en contacto con la española y así nos lo han transmitido a nosotros. Es una cuestión puramente normativa", aclara.

El mandatario insiste en que están trabajando en esas normas reguladoras. Sin embargo, se desconoce la fecha exacta de cuándo se hará público ese reglamento y si se está llevando ya a cabo esta coordinación.

Por su parte, Carlos Pacheco, el padre de la menor ha querido matizar este concepto. Su hija juega en una categoría regional y podrían dejarla si la Federación de Castilla-La Mancha lo permitiera. "Aquí no importa la FIBA, ni la Federación Española. Es una cuestión de la que se tiene que encargar la Comunidad Autónoma", señala.

El problema de Aura no es el primer caso de discriminación a deportistas transexuales. Recientemente, ha salido a la luz la denuncia de la jugadora catalana Kendall Martin (19 años). La profesional no ha podido presentarse a un torneo nacional (tras un ascenso) porque la FIBA no la ha dejado. Tras este impedimento, su equipo decidió presentar un requerimiento al Consejo Superior de Deportes, por el que aún esperan una respuesta.

Luchar para dar visibilidad

Volviendo a Carlos, el padre de la joven, ha sido el que más ha sufrido por estos baches legales. En el verano de 2022, ya empezó a hacer presión para que Aura pudiera jugar. Él, que formó parte de la Junta directiva del Albacete Basket, conoce de buena mano que ese mundo funciona a pasos de tortuga. A pesar de ello, siente que aún queda mucho que hacer. Está llevando a cabo varias iniciativas para dar visibilidad al caso creando una hoja de firmas para que el resto de España se una a su reivindicación. Su lucha cuenta con el apoyo de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+.

Desde la Agrupación Deportiva Ibérica (ADI) tratan temas de LGTBIfobia en el deporte. Los miembros lo promueven y trabajan con varios clubes deportivos de toda España. Además, cuentan con un observatorio en el que se encargan de gestionar varias denuncias de casos discriminatorios en el deporte.

Con el tema de Aura, la agrupación está intentando dar voz y visibilidad a su situación a través de diferentes medios de comunicación. También, "estamos en contacto con las familias y les informamos de la legislación que tienen a su favor. E intentamos acercarnos a las federaciones para guiarles en cómo tienen que actuar", explica Ezequiel Latorre, responsable del equipo de Vocalía de personas Trans y No Binarias.

Este mismo mes, en colaboración con el Consejo Estatal LGTBI+, han creado una guía de inclusión de personas trans e intersex para que las federaciones sepan cómo comportarse antes las recientes leyes estatales. Por eso mismo, "que la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha se niegue a aceptar a Aura en el equipo plantea preguntas sobre la incoherencia entre las políticas deportivas locales y los compromisos internacionales de no discriminación", matiza el equipo ADI.

La agrupación se ha intentado poner en contacto con la Federación de CLM y la Española. Pero, hasta ahora, no han recibido respuesta. Ante esto, las organizaciones con el apoyo de las familias seguirán 'haciendo ruido' para que se les escuche. Y en este caso no descartan recurrir al tema judicial.

Transición mental y física

"Siempre había sido mujer. Lo soy. Pero, claro, tienes que darte cuenta. De pequeña, no piensas en quién eres, solo en disfrutar. Al principio, tienes un poco de miedo porque hay gente que aún no lo entiende", cuenta Aura. Reconoce -como todas las personas del colectivo- que le costó aceptarlo. Fue un proceso de negación en el que no quería reconocer la verdad y quería 'olvidar y dejar de lado' el tema.

Empezó con bloqueadores hormonales cuando aún estaba en un equipo masculino (con catorce años). Todavía era demasiado pronto para contarlo, pero ella notaba que no podía hacer el mismo esfuerzo que sus compañeros. Entonces, decidió parar un tiempo con los bloqueadores, para poder llegar a ese nivel que pedían.

Más adelante, siguió en un equipo masculino (Albacete Basket) y "la transición se le notaba más de lo que ella pensaba. Su resistencia y fuerza bajó. La transición ha sido dura", reconoce Pacheco el padre de la menor. En este proceso, ha pasado por varios cambios físicos que han sido muy dolorosos frente al juego. "Me dolían las mamas cuando jugaba y al principio no usaba ningún sujetador. Ya me vi obligada a contarlo de alguna manera. Mis compañeros se estaban dando cuenta de que estaba experimentando cambios físicos", aclara Aura.

Desde que lo hizo público, relata que la mayoría de sus familiares y amigos lo han aceptado muy bien y que con sus compañeras de equipo se lleva de lujo. "Llevo jugando poco en la categoría femenina, pero desde el primer momento me integraron como una más", añade.

A día de hoy, espera que se solucione cuanto antes este problema porque tiene unas ganas incansables de desenvolverse en la cancha y de ayudar a sus compañeras en los partidos. Cuando termine Bachillerato, desea comenzar la carrera de Psicología y especializarse en la rama deportiva. "Mi psicólogo me dejó un poco traumatizada. No tenía ni idea".

Su experiencia le dejó tan marcada, que se ha puesto como objetivo estudiar esta carrera para ayudar a otras personas que estén en su misma situación. Además, desea seguir formándose en el baloncesto. "Mi gran obsesión", añade entre risas. A todo esto, se está preparando un curso de entrenadora para seguir adquiriendo aprendizaje baloncestístico.

Victoria Villafranca, autora del reportaje, es alumna de la primera promoción 2023-2024 del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL/UCJC.

