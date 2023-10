Los Cleveland Cavaliers regresan sin Ricky Rubio: "Por ahora es mejor que siga alejado del equipo"

Este lunes se celebró el tradicional media day de la NBA en el que las franquicias presentan a sus plantillas de cara a la nueva temporada. Los Cleveland Cavaliers no faltaron a la cita, pero sí una de sus principales figuras: Ricky Rubio. Era de esperar. El base español sigue ausente de la escena deportiva mientras sigue intentando superar sus problemas de salud mental.

Ricky Rubio abandonó por esta razón la concentración de la Selección en la fase de preparación para el último Mundial y tampoco estará presente en los primeros días de trabajo de los Cavs. Cuenta con la autorización de la franquicia de Ohio, tal y como confirmó ante los medios su presidente de operaciones de baloncesto.

Koby Altman, así se llama el directivo, anunció ante los micrófonos que desde los Cavaliers siguen "apoyando plenamente a Ricky Rubio en sus esfuerzos y por ahora es mejor que siga alejado del equipo y tiene nuestro permiso para no estar en estos entrenamientos".

También aseguró que "están en comunicación y consulta periódica con él y continuaremos apoyándolo en todo lo que sea posible. La organización le desea lo mejor tanto a Ricky como a su familia". Dijo que no se plantean la posibilidad de que Ricky Rubio se retire y confió en que acabará volviendo con el equipo una vez supere sus problemas.

Altman no quiso ahondar más en la situación del jugador de 32 años "por respeto a su privacidad". "No haremos más comentarios ni vamos a responder ninguna pregunta", reclamó a los periodistas sobre el base español.

La baja de Ricky Rubio

El pasado 5 de agosto, Ricky Rubio comunicó que no acudiría al Mundial de baloncesto y abandonaba la concentración de la Selección: "He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy 'La Familia' tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento", anunció a través de una nota emitida por la FEB.

El apoyo que encontró en el combinado español se replica casi dos meses después en los Cleveland Cavaliers. Ricky Rubio jugó 33 partidos la pasada temporada en la NBA con su equipo tras regresar de la grave lesión (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda) que sufrió a finales de 2021. Promedió 17,2 minutos, 5,2 puntos y 3,5 asistencias.

