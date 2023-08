Pau Gasol entra en el Hall of Fame: pone el broche de oro a una carrera llena de éxitos y reconocimientos

Pau Gasol (Barcelona , 1980) ha entrado en el Hall of Fame. El mejor jugador de la historia del baloncesto español se ha convertido en leyenda de este deporte, si es que no lo era todavía, y lo ha hecho poniendo el broche de oro a una carrera larga, exitosa y cargada de títulos. Un reconocimiento más que merecido para un deportista único.

No ha estado solo Gasol a la hora de recibir ese honor, pues lo ha hecho rodeado de auténticas leyendas del baloncesto. Con muchos de ellos compartió batallas en la cancha, se batió el cobre y, en reiteradas ocasiones, se llevó la victoria. Lo cierto es que junto a Gasol, un elenco de primerísimo nivel lucía a su lado en una noche para el recuerdo. Una de esas que se quedan grabadas en la retina para siempre, un sueño convertido en realidad.

Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Gregg Popovich eran sus acompañantes. Anillos de la NBA a raudales y unos cuantos títulos ganados junto a sus selecciones le acompañaban. Tres exjugadores, y campeones, y dos entrenadores. Todos ellos figuras indiscutibles, al igual que el mayor de los Gasol. Y con dos maestros de ceremonia como Toni Kukoc y Kareem Abdul-Jabbar a la altura de las circunstancias. Con ellos recogió este sábado la afamada chaqueta que les señalaba como miembros del Hall of Fame.

6x NBA All-Star

4x All-NBA

2x NBA Champion



2023 @Hoophall inductee, Pau Gasol.



Watch the enshrinement ceremony tomorrow at 8pm/et on NBA TV. pic.twitter.com/53mdJ7Q8Sb — NBA (@NBA) August 12, 2023

"Se trata de un honor enorme. Esto es un testamento del apoyo, la guía y la inspiración que muchos me han dado durante mi viaje en el baloncesto. Si me dijeran que algún día no sólo conocería a Kukoc, sino que además me presentaría en el Salón de la Fama no lo creería. Y sin embargo, aquí estamos", bromeó el catalán.

Este tributo a Gasol llega sólo cinco meses después de que los Los Angeles Lakers, el equipo en el que formó una dupla inolvidable con Kobe Bryant, retiraran su camiseta con el dorsal 16. Vestido de púrpura y oro alcanzó la gloria en la NBA y logró levantar dos anillos de forma majestuosa frente al eterno '24', su "hermano" fallecido en 2020.

Pau Gasol, sin embargo, no es el único español que figura en el The Naismith Basketball Hall of Fame National. Allí se encuentran también dos leyendas absolutas de este deporte, dos entrenadores majestuosos como Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz-Miguel. Ellos fueron los que abrieron el camino en el Salón de la Fama que ahora continúa Pau.

[Pau Gasol asciende al olimpo: los Lakers retiran su camiseta con el '16' y la cuelgan en lo más alto]

Carrera llena de méritos

Pau Gasol, llamado 'E.T.' por el gran Andrés Montes, es una de esas estrellas difíciles de igualar en el deporte español. El que fuese pívot de Los Angeles Lakers, Chicago Bulls o FC Barcelona ha tenido una carrera prodigiosa prácticamente desde que era un adolescente. Fue el segundo español en dar el salto a la NBA tras Fernando Martín y, a partir, de ahí su carrera comenzó a ascender manera meteórica.

Años y años plagados de triunfos junto a la selección española y en la liga estadounidense. Una carrera fantástica que cerró en octubre de 2021 tras muchos años en la élite y que supuso el adiós al jugador estratosférico, de esos difíciles de olvidar.

[Pau Gasol, la carrera de un extraterrestre: sus 20 momentos para la historia del baloncesto]

Disputó 18 temporadas en la NBA el mayor de los hermanos Gasol. Durante ese tiempo, promedió en temporada regular 17 puntos, 9,2 rebotes y alcanzó los 1226 partidos tras militar en franquicias como Memphis Grizzlies, Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks. Por su historia y sus dos anillos con el conjunto angelino, la franquicia púrpura y dorada decidió incluir a Pau entre las leyendas de su club al retirarle su camiseta con el '16'.

Pau Gasol fue el jugador 179 en la historia de la NBA que vio su camiseta retirada en alguna franquicia. Además, se convirtió en el 8º europeo en lograr este hito tras Tom Meschery (Warriors), Drazen Petrovic (Nets), Peja Stojakovic y Vlade Divac (Kings), Zydrunas Ilgauskas (Cavs), Tony Parker (Spurs) y Dirk Nowitzki (Mavs), el primer no estadounidense en la historia de los Lakers.

Además de los dos anillos de la NBA, destacan en su palmarés los éxitos logrados con la selección española de baloncesto: un Mundial (2006), tres Eurobasket (2009, 2011 y 2015), dos medallas olímpicas de plata (Pekín 2008 y Londres 2012) y otra de bronce en los Juegos de Río 2016. A ese palmarés también hay que sumarle tres ligas y dos Copas del Rey con el Barcelona, donde se retiró. Unos números que le han valido para ser partícipe del Hall of Fame y considerarle como leyenda absoluta de este deporte.

