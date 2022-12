Victor Wembanyama, la próxima estrella de la NBA, explica por qué no fichó por el Barcelona

El nombre de Victor Wembanyama es uno de los que los aficionados al baloncesto se van a aprender de carrerilla en los próximos años. El joven talento francés de apenas 18 años de edad es el gran favorito para ser el número 1 del próximo Draft de la NBA que se celebrará dentro de seis meses, y ya ha llamado la atención de auténticas leyendas actuales como LeBron James.

Su estatura de 2,21 metros le hace ser un jugador extraordinariamente potente, y pese a todos estos centímetros ha demostrado tener una capacidad de coordinación excelente, algo que ha centrado las miradas de los mejores equipos del mundo desde hace tiempo. De hecho, este ala-pívot estuvo hace tiempo a punto de llegar a firmar un contrato con el FC Barcelona de baloncesto, pero finalmente descartó esta opción.

Él mismo, en una entrevista concedida al diario francés Le Parisien, se ha encargado de desvelar aquellos motivos que le llevaron a declinar la opción de recalar en el Barça, pese a que se trataba de un gran escaparate para su carrera deportiva. En el Palau Blaugrana podría haber jugado una liga competitiva como la Liga Endesa y también haberse hecho un hueco en la Euroliga pese a su juventud.

Sin embargo, hubo algunas cosas que no le gustaron a Victor Wembanyama del Barcelona, y una de ellas fue que los entrenadores no le decían cuáles eran los defectos que tenía que pulir: "Es verdad que esa fue una de las razones, pero hubo otras. Me encanta progresar y necesito enfrentarme a desafíos, me gusta que me digan claramente las cosas, aunque eso sea desagradable de escuchar", comentó en esta entrevista el jugador francés.

Mucha ambición

De estas declaraciones se desprende una ambición desmedida del jovencísimo jugador, que sabe que tiene unas cualidades innatas envidiables, pero que quiere seguir mejorando para llegar a un nivel excelso. Ahora, el del Metropolitans 92 es el claro favorito para ser el número 1 en el próximo Draft de la NBA, por lo que en Estados Unidos ya se frotan las manos pensando en la joya que se van a llevar en apenas unos meses.

Esta circunstancia, sin embargo, no es algo que pese sobre la conciencia del jugador, que está muy tranquilo: "Pienso en ello todas las mañanas. ¿Si me da vértigo ser el número 1 del Draft? No, es algo más bien estimulante, dijo Wembanyama, que no tiene un favoritismo por ninguna de las franquicias de la NBA.

Por otra parte, el ala-pívot también destacó la importancia que tiene su entorno en el éxito de su todavía corta y prematura carrera deportiva: "No sé cuántos jóvenes talentos han visto su carrera ir al traste por culpa de tener un mal ambiente, de padres que querían vivir sus sueños a través de sus hijos. Yo, sin embargo, he tenido la suerte de estar bien rodeado, de haber recibido una estupenda educación", comentó el jugador, que está cerca de cumplir 19 años.

