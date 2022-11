Isaac Humphries, ex NBA, revela ante todos sus compañeros que es gay y que quiso suicidarse

Isaac Humphries, el jugador australiano que jugó en la NBA con los Atlanta Hawks, dio un paso al frente y reconoció su homosexualidad abiertamente. Esta decisión llega después de meditarlo durante mucho tiempo y tras haber pasado momentos muy críticos en su vida en los que incluso llegó a pensar en suicidarse.

El actual jugador del Melbourne United, de 24 años de edad, compartió un vídeo a través de sus redes sociales en el que se le podía ver explicando su situación personal a sus compañeros de equipo en el vestuario. "He pasado por momentos extremadamente oscuros", apuntó el australiano, aunque reconoció delante del resto de jugadores que ahora se encuentra en paz: "Soy feliz con lo que soy".

Con esta declaración, Humphries se convierte en el primer jugador de baloncesto australiano que se declara abiertamente gay, y también es el primer componente de la NBL, la Liga Nacional de Baloncesto Australiana, en hacerlo. Josh Cavallo, el futbolista de la A-League, también en Australia, ya reconoció también hace unos meses su homosexualidad.

Se siente libre

El exjugador del Melbourne United recibió el apoyo de todos sus compañeros de vestuario y el resto de componentes del club en el momento de anunciar su orientación sexual. El club emitió un comunicado y hasta la NBA, donde Humphries llegó a jugar en los Atlanta Hawks, compartió un mensaje a través de sus redes sociales donde mostraba su solidaridad con él.

"He ocultado algo sobre mí toda mi vida", apuntó en el momento de hablar con el resto del equipo. "Es una verdad sobre mí que he querido negar durante mucho tiempo, pero ahora me siento cómodo para contarles todo. Esa verdad, es que soy gay", relató frente al resto de hombres del Melbourne United.

El vídeo, demoledor en algunos pasajes, también dejaba claro que el australiano estuvo a punto de suicidarse durante su estancia en la NBA al sentirse en un callejón sin salida: "Hace unos años caí en un lugar muy oscuro, un lugar muy solitario. No podía ser quien soy e intenté quitarme la vida. La razón principal por la que caí tan bajo y llegué a ese punto es porque estaba luchando mucho con mi sexualidad y aceptando el hecho de que soy gay", relató.

El pívot, prosiguió en la exposición ante el resto del vestuario: "Pueden ser quiénes quieren ser, y ser gays. La sexualidad no debe determinar qué deben hacer. Ese es mi propósito en la vida", contó Humphries.

El australiano también contó que, una vez que se uniera a un nuevo equipo durante esta temporada, tendría que salir del armario. Después de mucho apoyo, se atrevió a dar el paso: "Finalmente llegué a un punto en el que sé que puedo revelarme como un hombre gay y seguir practicando deporte profesional".

El director ejecutivo del Melbourne United, Nick Truelson, hizo referencia al "enorme coraje" de su jugador y también apuntó que esperaba que este anuncio marcara el camino para otros. "Hoy es un paso increíble en el viaje de Isaac y nosotros, como club, lo apoyamos de todo corazón", concluyó el mandatario del club.

