La España de Scariolo gana a Países Bajos y se clasifica para el Mundial de 2023

La España de Scariolo jugará el próximo Mundial de baloncesto, que se celebra en 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia. La Selección ya tenía el billete en el bolsillo cuando salió a jugar contra Países Bajos, pero aun así no perdonó al combinado neerlandés y se impuso por 12 puntos de diferencia. [Narración y estadísticas: España 84-72 Países Bajos]

Antes del partido disputado en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, los españoles miraron de reojo qué pasaba en el duelo entre Georgia e Italia. Los transalpinos lograron la victoria y, de paso, también validaron el billete de España para el Mundial de 2023.

Aunque la selección española hizo los deberes después. Y eso que hasta el descanso, la igualdad fue máxima entre los de Scariolo y Países Bajos. Empate en el primer cuarto y en el segundo, pero tras el paso por vestuarios, España impuso su dominio sobre la pintura del Palacio de Deportes Carolina Marín.

Igualdad al descanso

Eso propició un constante carrusel de cambios y probaturas en los sistemas antes una selección neerlandesa que demostró, pese a ser colista de grupo, tiene buena mano en el tiro si no se le defiende con intensidad. Tras dos primeros cuartos muy igualados, 21-21 y 22-22, España fue ligeramente a más en el tercer cuarto (18-16) y sentenció en el definitivo (23-13). El campeón europeo Darío Brizuela fue el máximo anotador español con 16 puntos y Olaf Schaftenaar el del partido con 19.



El combinado nacional, en su primer encuentro en España tras ganar el Eurobasket, saltó a la pista muy acertado, animado enérgicamente por el público. Superado el ecuador del primer cuarto, ya doblaba en el marcador a su rival (14-7) tras los triples de Alberto Díaz y Joel Parra.



Pero poco a poco se fueron igualando las fuerzas, con un mayor dominio del rebote de los neerlandeses y un gran acierto desde la línea exterior. Emergió la figura de Olaf Schaftenaar, autor de 12 puntos, y llevó el duelo al empate 21-21, que no deshizo Yankuba Sima al fallar un triple en el último suspiro del periodo.



En el segundo cuarto, también muy igualado, Países Bajos se adelantó en el marcador con un gran tiro exterior, 7 de 11 en triples, aunque peores estadísticas en tiros de dos. La reacción llegó de la mano de Vila, que con un triple puso de nuevo arriba a España y volvió a golpear con un 2+1 tras una sensacional asistencia sin mirar de Jaime Fernández (39-42). Ya en el final del cuarto, Keye van der Vuurst de Vries (8), que tomó el relevo junto a Luuk Van Bree (8) en la anotación de un frenado Schaftenaar, no falló desde los tiros libres y dejó el 43-43.

Cambio de guion

España se aplicó algo más en defensa en el tercer cuarto ante un adversario que sobrevivía con los triples. Se notó cuando se juntaron en la pista Joel Parra, que finalizó un contraataque y firmó un triple para sumar 10 puntos, Jaime Fernández, Sebas Saiz y Alberto Díaz. Eso permitió abrir una brecha de en torno a cinco puntos (58-53). Pero los errores en una selección con muchos mecanismos por adquirir en los más jóvenes no permitió poner más distancia y el duelo se fue 61-59 al decisivo cuarto final.



En él, cuatro puntos consecutivos de España aumentaron la ventaja, que posteriores triples de Santis Yusta y Darío Brizuela situaron por primera vez en el encuentro en 10 (71-61) a cinco minutos para el final. En el intercambio de canastas la calidad española salió a relucir y no permitió que su rival pusiera en peligro la victoria, que llegó por 12 puntos (84-72).

España 84-72 Países Bajos

España: Alberto Díaz (8), Jaime Fernández (8), Sebas Saiz (12), Joel Parra (10), Miquel Salvó (3)-cinco inicial-, Francis Alonso (2), Pep Busquets (3), Eric Vila (8), Darío Brizuela (16), Juan Núñez (0), Yankuba Sima (4), Santi Yusta (10).

Países Bajos: Maarten Bouwknecht (5), Jito Kok (0), Luuk van Bree (8), Keye van der Vuurst de Vries (12), Jordy Kuiper (2)-cinco inicial- Olaf Schaftenaar (19), Boyd van der Vuurst de Vries (3), Willem Brandwijk (8), Nathan Kuta (4), Dylan van Eyck (2), Marijn Ververs (9).

Parciales: 21-21 | 22-22 | 18-16 | 23-13.

Árbitros: Aleksandar Glisic (Serbia), Martin Vulic (Croacia) y Josip Jurcevic (Croatia).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda fase de la ventana de clasificación para el Mundial de 2023, disputado en el Palacio de Deportes Carolina Marin de Huelva, que registró un lleno (5.000 espectadores).

