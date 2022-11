El lado oscuro de Dwyane Wade: acusado de explotar a su hija y de presionarla para ser trans con 12 años

Hubo un tiempo en el que Dwyane Wade copaba portadas de todos los medios deportivos por sus hazañas en una cancha de baloncesto. Era la época en la que brillaba en franquicias de la NBA como los Miami Heat, los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers. Al lado de algunos de los mejores jugadores de la historia como LeBron James o como Shaquille O'Neal, el escolta de Illinois consiguió convertirse en un icono de masas.

Sin embargo, sus mejores años en el deporte ya pasaron. Retirado desde el mes de abril del año 2019, desde entonces ha dado más que hablar por su vida privada que por su vinculación con alguno de los equipos de la NBA o con algo relacionado con el baloncesto. Ahora, Wade sigue copando titulares por su relación con su hija Zaya, conocida por haberse declarado transexual cuando tenía solo 12 años.

Los problemas de la gran leyenda de la NBA relacionados con su hija se centran ahora en las fuertes acusaciones que ha recibido de su primera mujer, Siohvaughn Funches-Wade, quien a su vez es la madre de la pequeña Zaya, que ahora tiene 15. Dwyane y Siohvaughn mantienen una amplia disputa legal por la situación de su hija, quien se convirtió en un personaje público después de anunciar su deseo de transicionar cuando solo era una niña camino de la adolescencia.

[Alba Palacios, la primera futbolista trans de España: "Los que me critican solo quieren incitar al odio"]

Ahora, tiempo después, se ha convertido en un icono de la moda y su madre, Siohvaughn, acusa a su padre, Dwyane Wade, de estar aprovechando esa circunstancia para enriquecerse aún más y para hacer más amplia todavía su fortuna. De hecho, ha llegado incluso a asegurar que está incurriendo en una grave falta de explotación de menores con la propia Zaya por sus compromisos publicitarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zaya Wade (@zayawade)

Dwyane Wade, en problemas

Siohvaughn Funches-Wade fue la primera mujer de Dwyane Wade y madre de la mediática Zaya, una niña que sin duda ha tenido una vida peculiar a sus espaldas a pesar de ser todavía una joven. Siohvaughn ha acusado recientemente a su exmarido de estar lucrándose gracias a la supuesta identidad sexual de su hija hasta el punto de que quiere acudir a los tribunales para detener un proceso que estaría siendo impulsado por el propio exjugador.

Dwyane Wade está ayudando a Zaya a que pueda cambiar su nombre y sexo en su certificado de nacimiento. Algo que, por otro lado, Siohvaughn está intentando evitar aunque sabe que lo tiene realmente complicado. El portal The Blast ha tenido acceso a unos documentos judiciales en los que Siohvaughn rogó a un juez que impusiera una orden que prohibiera a su hija Zaya que legalmente pudiera cambiar su sexo de masculino a femenino hasta que cumpliera los 18 años.

Siohvaughn no solo tiene vinculación con Zaya, ya que también es la madre del otro hijo mayor de Dwyane Wade. Su pequeña decidió iniciar su transición en el año 2019 y desde entonces se ha convertido en un icono de la moda. Por ello, considera que su expareja la está presionando para que consiga cada vez contratos más altos para así poder enriquecerse aún más al tener el control total sobre sus cuentas y posesiones.

[Alba Palacios, la polémica de la primera futbolista trans de España: pichichi en una liga femenina]

Según la madre de la joven, Wade estaría explotando a Zaya como un producto comercial a pesar de ser todavía una niña. Por ello, quiere retrasar cualquier proceso hasta que cumpla los 18 años y así pretende pedírselo a un juez. Espera que hasta entonces pueda tener tiempo para reflexionar si realmente quiere cambiar su nombre y sexo para que no decida bajo la presión profesional que ahora está ejerciendo Wade sobre su figura. Siohvaughn quiere alejar lo máximo posible la influencia del ex NBA.

"Me preocupa que pueda estar presionando a nuestro hijo para que siga adelante con el cambio de nombre y género para capitalizar las oportunidades financieras que ha recibido de algunas empresas. Me preocupa que nuestro hijo esté siendo comercializado a una edad temprana y también las consecuencias incontrolables de la exposición a los medios, es decir, el ciberacoso, las declaraciones y/o las fotografías tomadas fuera de contexto de nuestro hijo y la atención no deseada centrada en nuestro hijo". Siohvaughn habla de su hijo todavía y no se refiere a Zaya como una niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zaya Wade (@zayawade)

La peculiar vida de Zaya

Zaya es una de las hijas de Siohvaughn y Dwyane Wade. En el año 2019, cuando solo tenía 12 y era Zion, decidió anunciar que no se sentía un niño, si no una niña, y que quería cambiarse tanto su nombre como su sexo y transicionar hacia su nueva vida como mujer. Esta noticia supuso un shock absoluto por su relación con el mundo del deporte a través de su padre, uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo en las últimas décadas. Gracias a su talento se convirtió en la mayor leyenda de los Miami Heat.

Sin embargo, ahora es más protagonista por dirigir la carrera de su hija, antes su hijo Zion, en la moda. Desde que Zaya decidió hacer público su deseo de transicionar hacia el sexo femenino, no han parado de lloverle ofertas para ejercer como modelo. Y Wade le ha animado, según su madre presionado hasta la explotación, para no dejar pasar ni una de esas oportunidades.

[El remo británico abre una guerra contra las atletas 'trans': exige 'categorías abiertas' en el deporte]

En los últimos meses ha ganado cientos de miles de seguidores en sus redes sociales que opinan sobre todo lo que hace en su vida. Y también está ganando cientos de miles de euros tras haber firmado contratos enormes con compañías como Tiffany o Dove. Tal está siendo su crecimiento que la propia Siohvaughn ha confesado que ya está en conversaciones con la compañía Disney, interesados por su caso para abrir este mundo a las historias de transexualidad.

La madre de Zaya, para ella todavía Zion, está muy preocupada porque esta nueva vida puede acarrearle graves problemas tanto de salud física como mental a la joven de 15 años. Los progenitores tuvieron un encuentro hace unas semanas en el que saltaron chispas, ya que Wade le dejó muy claro a la madre de la joven que él sería quién decidiría sobre lo que iba a suceder a partir de ese momento con Zaya.

Wade tiene en estos momentos el derecho legal a tomar decisiones en nombre de su hija, pero informaría a Siohvaughn por cortesía, aunque sin someter esas elecciones a debate familiar. El exjugador de la NBA y su antigua pareja se divorciaron en el año 2011 y desde entonces la estrella de la selección de Estados Unidos tiene la custodia de todos sus hijos. Ambos estuvieron enfrascados en una batalla legal por dicha custodia durante cuatro años, pero la leyenda de la NBA se terminó llevando la partida. Y ahora, según su exmujer, está explotando sin piedad a la joven Zaya.

Sigue los temas que te interesan