Giro importante en el caso 'Brittney Griner': Estados Unidos es optimista con una pronta liberación

El caso Brittney Griner avanza. Después de las últimas declaraciones de la jugadora de la WNBA en su intervención en el juicio por su arresto, se han abierto algunas puertas para ella de cara a su salida de Rusia. La internacional por Estados Unidos fue apresada a mediados de febrero y desde entonces sigue peleando por salir de las cárceles soviéticas para poder regresar a su país.

La jugadora de las Phoenix Mercury fue arrestada en un aeropuerto cercano a Moscú tras encontrarse en su equipaje varios vapeadores cargados con aceite de cannabis. La medallista olímpica con la selección norteamericana aseguró que no se dio cuenta de que los había echado en su maleta y que fue producto de las prisas por hacer su equipaje, ya que conocía perfectamente que en Rusia no se podía entrar con ese tipo de sustancias.

Es habitual que pasase una parte de la temporada jugando allí, donde las jugadoras tienen ganancias mucho mayores a las que obtienen en la WNBA. Además, aseguró también que consumía dicha sustancia por prescripción médica, ya que le fue recetada por un galo de Arizona para sus dolores crónicos. Versiones ambas que no convencieron a las autoridades rusas, que han pedido su encarcelamiento al menos hasta diciembre.

Sin embargo, Estados Unidos y Rusia han abierto en los últimos días una línea de diálogo para llevar a cabo un intercambio de presos. El país que rige Joe Biden recuperaría a Griner y el de Putin se llevaría también a un ciudadano ruso preso en una cárcel estadounidense. Se trata del traficante de armas y acusado de tentativas terroristas Viktor Bout. Ahora, se ha producido un cambio sustancia en el caso y es que desde Estados Unidos son muy optimistas con que este intercambio llegue a buen puerto.

Brittney Griner sigue su juicio desde la jaula. REUTERS

Optimismo en Estados Unidos

Así lo transmiten varios funcionarios del gobierno estadounidense y en particular el congresista Colin Allred, quien ha estado muy involucrado en el caso desde el principio: "La pelota está completamente en la cancha de los rusos. Creo que las perspectivas, en mi opinión, se ven mejor ahora que en cualquier momento desde que la secuestraron. Creo que es cuestión de tiempo. Pero creo que se va a lograr". Esto decía en declaraciones recogidas por TMZ Sports. La confianza ahora mismo ha crecido mucho en el bando americano, aunque saben que con Rusia todo puede pasar dentro de una negociación.

Dentro de esas conversaciones, Estados Unidos pretende hacer un dos por uno, es decir, recuperar a otro ciudadano americano que se encuentra preso en Rusia. Todo dentro del mismo intercambio. Se trata del exmarine Paul Whelan. Una persona que conoce bien la situación de Whelan es Trevor Reed, quien también es exmarine y que estuvo preso en una cárcel rusa durante tres años hasta que consiguió su liberación.

Brittney Griner, esposada en un juzgado de Moscú en su primera aparición pública en meses.

"Soy cautelosamente optimista de que ese intercambio funcionará y espero que así sea. Estoy observando junto con el resto de Estados Unidos para ver si eso sucede". Esto decía hace unas horas Reed en declaraciones para ABC News. Parece que el optimismo ha crecido en los últimos días de manera muy importante.

Trevor también habló de su experiencia en aquella cárcel y ha contado cuál fue la estrategia que llevó a cabo y que le mantuvo con fuerzas y con claridad mental: "No esperaba nada. Le pedí a mis padres que no me contaran ninguna noticia positiva sobre mi situación allí porque no quería tener esa esperanza. Y no quería tener la posibilidad de perder esa esperanza. Esa fue mi estrategia".

