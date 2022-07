Los Lakers y LeBron James preparan los bombazos del verano: el objetivo de Irving y el sueño de Durant

LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Durant durante un All Star NBA

Los Ángeles Lakers siguen peleando duro en el mercado para darle a LeBron James un último gran equipo con el que intentar conseguir el reto de sumar un anillo más de la NBA a su colección. El alero de la franquicia angelina está empeñado en que la clave para volver a los éxitos es pelear por la llegada de Kyrie Irving.

De esta forma, desde hace ya varias semanas, los directivos del equipo están trabajando de manera insistente en intentar convencer al base de los Brooklyn Nets y a la franquicia neoyorquina para poder llevar a cabo algún acuerdo con el que completar el fichaje. Sin embargo, a medida que avanzan los días, cualquier movimiento se hace todavía más complicado.

Aún así, las negociaciones siguen vivas y abiertas entre las dos partes, pero la esperanza no hace más que decaer. Las opciones de Los Ángeles Lakers pasan también por hacer hueco en su plantilla. En especial, por conseguir la salida de Russell Westbrook, su último gran fiasco. El especialista en triples-dobles fue la anterior gran apuesta de LeBron James para intentar pelear por el anillo.

[La historia que conmueve a la NCAA: desembarca en la liga a pesar de tener un solo brazo]

Sin embargo, su pobre rendimiento ha hecho más protagonista al equipo en redes sociales por culpa de los meses que por las buenas acciones que ha dejado. Fruto de los malos resultados pasaron de tener el objetivo del anillo a quedarse incluso fuera de los puestos de playoffs. Las lesiones del propio James y de Anthony Davis tampoco han ayudado. LeBron James se duele de su tobillo izquierdo

Ahora, hay informaciones cruzadas en el entorno de la franquicia angelina. Desde Yahoo Sports, Chris Haynes asegura que el 'Big Three' de los Lakers se ha conjurado para dar la cara este curso e intentar pelear por un título que los californianos ya ganaron en el 2020. Sin embargo, también hay reportes cruzados que indican que la situación no es tan placentera como parece entre ellos tres a pesar de que son amigos. Pero prima más el objetivo deportivo que la buena relación entre leyendas.

[Mike Tobey, una nueva pieza para el gigantesco proyecto del Barça: llega el 'sustituto' de Mirotic]

De esta forma, esas otras informaciones apuntan a que Anthony Davis y LeBron James estarían empujando a una salida de Westbrook para facilitar la llegada de Kyrie Irving. El base de los Nets es el gran objetivo del mercado y se van a mover todas las piezas necesarias para que se termine produciendo este movimiento que sería un bombazo.

Irving y LeBron ya ganaron juntos un anillo en los Cleveland Cavaliers y ahora tendrían a Davis en la figura de Kevin Love. Según Los Ángeles Times, la dirección del club también vería con buenos ojos la salida de 'Russ' después de las relaciones se hayan tensado últimamente. Fue muy comentada una imagen de pretemporada durante el partido inaugural de la Liga de Verano de la NBA de los Lakers en Las Vegas. Westbrook asistió al choque, pero se sentó en el lugar opuesto de la cancha en el que estaba LeBron James y no vieron juntos el choque ni tampoco hablaron.

[Juancho Hernangómez resucita su pesadilla: adiós a los Jazz y en busca de su séptimo equipo en la NBA]

El sueño de Durant

Lo que parece claro es que Irving es bien recibido en el vestuario de los Lakers, no solo por las estrellas, sino por todos los jugadores. A pesar de su polémica por su deseo de no vacunarse, lo que le ha llevado a perderse las últimas temporadas de juego, saben que sigue siendo uno de los mayores talentos del baloncesto mundial. Sin embargo, sería ya la guinda que no llegara solo desde Nueva York.

Algunas informaciones, mucho más aventuradas eso sí, apuntan a que los Lakers estarían utilizando la operación de Irving para llevar a cabo un doble traspaso pondría la NBA del revés. Hay un compañero de Irving que se encuentra descontento en Brooklyn y que quiere salir. Se trata de Kevin Durant.

[Brutal rajada de Kevin Durant contra sus críticos: "Es como si odiasen a Dios"]

Kevin Durant y Kyrie Irving durante un partido de lo Brooklyn Nets

Por ello, los Lakers están atentos a esa oportunidad y no dudarían en incluir en la operación a Anthony Davis si con eso pudieran conseguir traerse al alero de los Nets. Un súper equipo entre LeBron James, Irving y Durant haría de los Lakers los candidatos números uno a destronar a los campeones Warriors. Además, Durant pasaría de ser la pareja de Curry a serlo años después de LeBron. Habiendo compartido equipo por el medio con estrellas como el propio Irving, Klay Thompson o James Harden.

Todavía está por ver si los Lakers son capaces de tener éxito en el mercado y de cerrar a alguno de los dos fichajes. Los dos serían un auténtico bombazo. Pero la llegada de Irving, y sobre todo poder soltar a Westbrook, ya sería un gran avance en su reto de luchar por un anillo más.

Sigue los temas que te interesan