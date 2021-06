Un jugador del Bilbao Basket, el héroe senegalés "sin papeles" que salvó otra vida en la ría

El pasado 20 de junio se produjo en la ría de Bilbao una escena de absoluta tensión. Un hombre de 72 años cayó inconsciente por la barandilla del puente de la Merced, que une el Casco Viejo y el barrio de San Francisco de la ciudad. Su vida fue salvada por tres héroes anónimos, descubriéndose la identidad de uno de ellos. Se trata de un jugador del Bilbao Basket.

Mouhammad Fadal Diouf fue uno de los héroes que saltaron a la ría tras ver al hombre caer del puente. Se jugó la vida por rescatar a aquella persona, a la que salvaron la vida. Aquella acción fue grabada por varios teléfonos móviles, viralizándose el vídeo en las redes sociales con multitud de mensajes de reconocimiento hacia los protagonistas de la heroicidad.

Ha sido el Bilbao Basket el que ha querido reconocer públicamente la actuación del joven senegalés de 23 años, que forma parte de la plantilla de Bihotz Kantxa. Mouhammad Fadal forma parte de una iniciativa social para dar oportunidades a través del baloncesto a gente que no las encuentra por su situación.

Hoy en Bilbao (Euskal Herria), un señor de 72 años que paseaba por el puente, se cayó inconsciente a la ría.



Dos inmigrantes senegaleses se tiraron rapidamente al agua al verlo caer del puente, jugándose su propia vida, consiguieron rescatarlo y literalmente le salvaron la vida. pic.twitter.com/787wShRsih — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 20, 2021

El Bilbao Basket colgó un mensaje en su cuenta de Twitter acompañado de una foto de Fadal vistiendo la camiseta del club: "Queremos agradecer públicamente a Mouhammad, jugador de nuestro proyecto Bihotz Kantxa, su acto heroico de ayer. No dudó en tirarse a la ría para salvar la vida de un hombre que cayó inconsciente. Eres un gran ejemplo de valores. Eres lo que queremos ser", decía con un "eskerrik asko Moha", al final.

Lo curioso es que no es la primera vez que este joven africano protagoniza una acción así. El diario Deia recuerda que en 2019 ya rescató a alguien en una situación similar. Ese medio también pudo hablar con Falad, que cuenta que ya hizo una prueba para jugar en el Bilbao Basket. De momento, no puede hacerlo hasta que se regularice su situación ya que "sin papeles", como él mismo asegura, no puede competir.