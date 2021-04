LeBron James señala a la policía tras la muerte de una joven de 16 años: "Seréis los siguientes"

LeBron James ha sido protagonista en redes sociales de una impactante protesta contra la policía que ha corrido como la polvora entre todos sus seguidores. El jugador de Los Ángeles Lakers de la NBA se dejó llevar por la ira y por la frustración de una situación que le tiene profundamente dolido y cayó en una terrible amenaza contra la policía.

La muerte de Ma'Khia Bryant, una joven de raza negra de 16 años, en un tiroteo con la policía, ha sido el último caso que se ha producido en los Estados Unidos y que ha estallar a la comunidad afroamericana contra las fuerzas de seguridad. Todo ha sucedido en Ohio, de donde es originario el alero de la franquicia angelina.

De esta forma, tras conocer lo sucedido, LeBron no pudo evitar coger su teléfono móvil y lanzar un potente mensaje que en cuestión de segundos ha dado la vuelta al mundo. "Seréis los siguientes", publicaba el jugador de los Lakers acompañando su mensaje de un reloj de arena y de una foto del policía que habría acabado con la vida de Ma'Khia Bryant.

El oficial disparó su arma varias veces mientras Bryant y otra niña luchaban contra el costado de un automóvil estacionado. No está claro qué llevó al altercado, que ya estaba en curso cuando llegaron los oficiales.#makhiabryant pic.twitter.com/DCl0w3Vxb0 — Miaminews24 (@miaminews24) April 21, 2021

Sin embargo, consciente de que su mensaje no era lo apropiado y lo correcto, especialmente siendo una estrella influyente y seguida por millones de personas en todo el mundo, LeBron decidió borrar su comentario a los pocos minutos para después pedir disculpas, pero también para mostrar su desesperación ante una situación que considera gravísima y en la que no ve que se realicen avances por mejorar para una sociedad que se siente oprimidad tras los últimos casos de abusos policiales que han terminado en muertes para la comunidad afroamericana.

Las imágenes que se han revelado en las que se ve como la menor pierde la vida provocaron el enfado más absoluto del LeBron que se dejó llevar por un calentón, tal y como él mismo ha afirmado instantes más tardes. Lo que tiene claro 'King James' es que la situación no puede continuar así porque van demasiados casos en los últimos meses y años.

LeBron se explica

"Estoy tan cansado de ver gente negra asesinada por la policía. Quité el tweet porque se usa para generar más odio. No se trata de un solo agente. se trata de todo el sistema y siempre usan nuestras palabras para crear más racismo. Estoy tan desesperado por más responsabilidad. ¡El enfado no nos hace bien a nadie y eso me incluye a mí! ¡Sin embargo, recopilar todos los hechos y educar sí lo hace! Mi ira todavía está aquí por lo que pasó con esa pequeña niña. ¡Mi más sentido pésame por su familia y que prevalezca la justicia!".

LeBron James se duele de su tobillo derecho Reuters

Así se expresaba LeBron James minutos más tarde de su incendiario mensaje que corrió como la pólvora a través de las redes sociales debido a su dureza. Muchos llegaron a interpretarlo como una amenaza de muerte del jugador de los Lakers hacia la policía en general, todo después de que se publicaran las imágenes en las que el agente Reardon abría fuego contra Ma'Khia Bryant durante una reyerta protagonizada por esta en la que amenazaba con un cuchillo a otra chica. Bryant finalmente falleció en el hospital sin que hubiera más heridos.

