Muere Elgin Baylor, leyenda de Los Angeles Lakers y de la NBA, a los 86 años

Elgin Baylor ha fallecido, por causas naturales, a los 86 años de edad este lunes 22 de marzo. La triste noticia fue confirmada por Los Angeles Lakers, equipo del que se convirtió en leyenda. De hecho, pasó por el trayecto de que franquicia púrpura y dorada pasasen de tener su sede en Minneapolis a Los Ángeles.

La NBA y el mundo de baloncesto se visten de luto para despedir a esta leyenda que nunca ganó el anillo de campeón, pero que se convirtió en leyenda de la mejor liga del mundo allá por la década de los 60. Fue en 1958 cuando salió elegido como número 1 del Draft para convertirse en 1959 en el Novato del Año.

En el comunicado emitido, su esposa Elaine le ha dedicado unas bonitas y emotivas palabras: "Elgin fue el amor de mi vida y mi mejor amigo. Y como todos los demás, estaba asombrado por su inmenso coraje, dignidad y el tiempo que le dio a todos los fanáticos".

Elgin Baylor: Forever part of our Lakers Family. pic.twitter.com/zcRhVUSSmx — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 22, 2021

Destacó por su poderío en el tiro y en la faceta reboteadora. Aún tenía en su poder el récord de puntos individuales en un solo partido de las finales de la NBA. Fue en el año 1962 cuando anotó 61 puntos en uno de los épicos enfrentamientos entre Los Angeles Lakers y los Boston Celtics.

Jeanie Buss también le ha dedicado unas palabras: "Elgin fue la superestrella de su época. Fue uno de los pocos jugadores de los Lakers cuya carrera se extendió desde Minneapolis hasta Los Ángeles. Pero lo más importante es que era un hombre de gran integridad, incluso sirviendo a su país como reservista del Ejércitos de los Estados Unidos de América. A menudo jugando para los Lakers solo durante su pase de fin de semana".

Leyenda NBA

Su camiseta con el número 22 cuelga con honores en el Staples Center. Además, fuera de la casa de los Lakers quedó inmortalizado el once veces All Star de la NBA con una estatua a su altura. No hay que olvidar, en un día como hoy, que Elgin Baylor también fue el jugador que logró el mayor registro anotador en un partido de la NBA.

Un récord que después le fue arrebatado, pero logró esta marca en su día después de anotar en un Los Angeles Lakers - New York Knicks 71 puntos -28 de 48 tiros de campo y 15 de 18 en tiros libres-, en la victoria por 123-108 el 15 de noviembre de 1960.

