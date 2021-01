El Valencia se queda sin victoria gracias a la heroica del Zalgiris

Derrota del Valencia Basket ante un Zalgiris que sufrió hasta el final. Los lituanos pasaron de tener hecho el triunfo a quedarse con el partido perdido a pocos segundos para el último pitido. Grigones anotó sobre la bocina y los de Ponsarnau se quedaron con un sabor amargo. [Narración y estadísticas: Valencia Basket 78-79 Zalgiris]

Arrancó el Valencia disparado con el ímpetu del recién regresado Vanja Marinkovic pero sobre todo de la defensa de Mike Tobey y Louis Labeyrie. Un acertado tiempo muerto de Martin Schiller y la entrada de los rapidísimos Lukas Lekavicius y Rokas Jokubaitis que desbordaron la defensa local, igualaron el encuentro (20-20, m.10).



Un par de triples de Klemen Prepelic alimentaron a los locales para aguantar el tirón pero Jokubaitis hizo lo mismo con su compañero Augustine Rubit y el Zalgiris no sufrió para aguantar el ritmo.



Al revés, poco a poco fue haciéndose con el timón del choque y al explotar los tiros libres del sólido Joffrey Lauvergne abrió una pequeña brecha que llegó a ser de once puntos que se quedó en nueve al descanso (38-47, m.20).

¡QUÉ FINAL MÁS CRUEL! 😔 ¡@valenciabasket remontó 7 puntos en 40 segundos para ponerse un punto arriba... Pero Marius Grigonis hizo esto sobre la bocina! 💥



Tremendo... #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/cYOCqy8o0u — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2021





El guión no cambió en el inicio del tercer cuarto salvo por un aspecto: la inspiración de Labeyrie. Ocho puntos casi seguidos del francés dieron una pequeña esperanza al Valencia pero pronto se vio que no iba a ser suficiente (46-58, m.27).

La suerte decide

Cuando parecía que el Valencia no encontraba el camino, la entrada desde el banquillo de una nueva tripleta exterior (Hermannsson, Prepelic y San Emeterio) le dio una inesperada frescura al equipo y con un par de triples el panorama pareció cambiar (55-60, m.30).



Ese impulso desconcertó al Zalgiris pero aceleró al Valencia hasta un punto en el que se precipitó para tratar de culminar la remontada. Aún así, en el carrusel de fallos el choque se igualó (64-66, m.35).



Los errores en el triple lastraron al Valencia y le dieron la iniciativa a un Zalgiris que con un triple de Walkaup a falta de 42 segundos pareció sentenciar el choque. Pero el Valencia no se rindió y enlazó un triple de Prepelic, dos tiros libres de Kalinic, que erró el tercero y palmeó el rebote para que Van Rossom lograra un triple que pareció sellar el triunfo. Pero Grigonis, ex del Huesca, Manresa y Tenerife, recuperó la victoria para los suyos en un canastón en el que pudo rozar los pasos.

Valencia Basket 78-79 Zalgiris

Valencia Basket: Van Rossom (9), Marinkovic (5), Kalinic (4), Labeyrie (17), Tobey (6) -cinco titular- Prepelic (18), Dubljevic (4), San Emeterio (2), Williams (-) y Hermannsson (13).

Zalgiris Kaunas: Walkup (8), Grigonis (12), Hayes (6), Jankunas (8), Lauvergne (13) -cinco titular- Lekavicius (-), Milaknis (3), Geben (2), Rubit (17) y Jokubaitis (10)

Parciales: 20-20 | 18-27 | 17-13 | 23-19



Árbitros: Rocha (POR), Peter (ESL) y Gkontas (GRE). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 22 de la fase regular d la Euroliga disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis a puerta cerrada por las restricciones por la pandemia del coronavirus.