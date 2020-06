Draymond Green 'critica' a la mujer de Curry, su compañero en los Warriors

La NBA regresará dentro de unos días tras el parón provocado por el coronavirus. Los representantes de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto aprobaron el formato de 22 equipos de la NBA para completar la temporada 2019/2020.

Tanto la NBA como la NBPA siguen trabajando en todos los detalles sobre la reanudación de la temporada en el Walt Disney World Resort en Orlando (Florida) que tendrá lugar a partir del próximo 31 de julio.

En el nuevo formato que se ha aprobado no estarán los Warriors. El equipo de San Francisco realizó una muy mala primera parte del campeonato, lo que ha hecho que no pueda volver a jugar hasta la próxima campaña. Todo ello se ha sumado al último lío provocado por Draymond Green.

El ala-pívot de los Warriors, experto en meterse en líos, podría haber comenzado una pelea innecesaria con su compañero de equipo Stephen Curry tras criticar a Ayesha, la mujer de este, apoyando un tuit que la dejaba en muy mal lugar con un 'Me Gusta'.

Draymond Green y su 'Me gusta'

"Claro, condescendiente con otras mujeres por mostrarles su piel a los hombres que no son sus parejas y luego quejarse de no recibir atención de hombres que no son su esposo. Entonces, ¿haz un viaje loco por la pérdida de peso para que puedas presumir de lo que odiabas antes? Jajaja, patético. #AyeshaCurry ", escribió un usuario en Twitter el pasado 25 de mayo.

Dicho tweet fue marcado con un 'Me gusta' por Draymond Green, lo que podría crear un problema entre él y Curry. Ambos han ganado tres anillos de campeones de la NBA juntos en los últimos cinco años. Steve Kerr tendrá que mediar y vigilar esta situación para que no se le vaya de las manos, de lo contrario, tendrá más problemas la próxima temporada.

Las medidas sanitarias para la vuelta de la NBA

A la NBPA se le informó de un plan para mantener a 1.600 personas en la llamada "burbuja" de Orlando en cualquier momento. También estará un número limitado de miembros de la familia de los jugadores, probablemente tres a la vez, a los que se les permitiría unirse a los profesionales en Orlando después de la primera ronda de la postemporada.

Además, Silver reconoció, en declaraciones al programa Inside NBA de la cadena de televisión TNT, que existe la posibilidad de que no estén en el complejo de Walt Disney World Resort.

Disney World, en Orlando

"Creo que una de las cosas que sabemos es que hemos aprendido mucho sobre el virus desde que cerramos en marzo y los datos demuestran que hay grupos de personas que son más propensos a contagiarse del coronavirus y trabajaremos bajo esa premisa y los protocolos que sean más seguros", comentó Silver. "Tal vez no puedan estar en el campo, aunque si al frente del equipo".

Los comentarios de Silver recibieron el rechazo instantáneo de los entrenadores, al considerar que su labor debe ser completa y no parcial.

El calendario de la NBA

La oficina del comisionado de la NBA ya trabaja en la búsqueda de un calendario de competición para la temporada 2020/2021 que permita a las estrellas y jugadores internacionales extranjeros que puedan estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Además también se buscará que el calendario se pueda a ajustar de nuevo a la competición regular que estaba establecida antes que se diese la pandemia del coronavirus que forzó a la suspensión de la temporada regular el pasado 11 de marzo.

