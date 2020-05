El día que Michael Jordan jugó en la ACB: "Nos dijo que los españoles no éramos tan malos"

El nombre de Michael Jordan está en boca de todos durante las últimas semanas por su documental 'The Last Dance' que muestra sus secretos de sus años en los Chicago Bulls. El '23' deslumbró en la NBA durante más de una década, pero la ACB ha querido recordar un día antes de la emisión de los dos últimos episodios de la docuserie el día en el que Jordan jugó junto a las estrellas del baloncesto español.

Fue en agosto de 1990. El partido era un amistoso que serviría para inaugurar la nueva temporada de la liga y Michael Jordan fue el invitado especial. El que fuera base del Real Madrid José Luis Llorente fue aquel día compañero y rival de Jordan, que jugó una parte de roja y otra de azul. Joe Llorente ha recordado en ACB.com aquel día.

"Se me quedaron grabadas muchas sensaciones de ese partido", comienza a contar. "Le esperábamos en el vestuario con cierta expectación y con la discreción que tiene el anfitrión que siente que su casa no está a la altura, porque los vestuarios francamente no eran gran cosa", explicó.

Y siguió: "El hombre entró al vestuario, nos saludó a todos muy cortésmente, y se puso a atender a las instrucciones de Chus Codina, nuestro entrenador en ese partido, que comenzó a dibujar en la pizarra ante nuestra sorpresa, porque no lo esperábamos, una serie de jugadas para que las hiciésemos en el partido".

"Nosotros lo único que esperábamos era no hacer el ridículo y la cosa fue bastante bien", asegura el exbase español. "Poco a poco se entonó en el partido y nos empezamos a compenetrar un poco mejor. En un momento dado se me acercó y me dijo que le lanzara un alley-oop y el asunto salió bastante bien". Jordan acabó anotando 37 puntos en el partido.

Llorente destacó la seriedad de Jordan sobre la cancha en su visita a España: "Lo mejor que puedo decir de Michael Jordan es que se comportó de manera extraordinariamente profesional, como cualquier deportista que se precie debe hacerlo. Intentó agradar a todo el mundo y dar lo máximo posible para que la gente que fue a verle disfrutara de su mejor versión. Lo pasamos todos muy bien, él incluido".

Y, por último, Joe Llorente señaló una frase con la que se despidió Michael Jordan de ellos y que le marcó: "Nos comentó que no éramos tan malos como se pensaba y que éramos buenos jugadores". Sinceridad ante todo, pese a que por entonces todavía no había ganado ninguno de sus seis anillos.

